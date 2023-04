District scolaire francophone Sud: la situation s’améliore

La situation s’améliore dans les 38 écoles du District scolaire francophone Sud. Le taux d’absentéisme du personnel diminue et les efforts de recrutement s’intensifient.

Tout ça laisse présager une fin d’année un peu plus tranquille pour la directrice générale, Monique Boudreau.

«Le taux d’absentéisme du personnel enseignant a diminué, étant d’ailleurs plus bas à ce moment-ci de l’année qu’il l’est en moyenne», explique-t-elle.

En moyenne, le taux d’absentéisme quotidien chez le personnel enseignant pour des raisons de maladie était de 8,4% de septembre 2022 à mars 2023.

De septembre à décembre 2022, ce taux était de 8,7% comparativement à 7,9% de janvier à mars 2023.

En moyenne, il y a 108 absences quotidiennes chez le personnel enseignant pour des raisons de maladie depuis septembre 2022.

De septembre à décembre 2022, la moyenne était de 112 alors qu’elle est de 102 depuis janvier 2023.

Cependant, pendant les mois de novembre et décembre 2022, la moyenne était de 140, pour un taux de 10,9%.

Rappelons que le DSFS compte un total de 1200 membres du personnel, enseignant ou autre.

Retraites

Le départ à la retraite anticipée de près de 400 employés au cours des 10 prochaines années laisse cependant prévoir encore beaucoup de pain sur la planche des recruteurs.

«Notre équipe de recrutement a travaillé fort au cours des derniers mois pour élargir notre liste de personnel enseignant suppléant», explique Monique Boudreau.

«L’ajout de personnes supplémentaires sur cette liste est évidemment une grande source de soulagement pour l’ensemble de notre district. On continue d’être à l’écoute de chaque région et de chaque école pour ensuite adapter notre stratégie de recrutement en fonction de leurs besoins spécifiques.»

Entre décembre 2022 et mars 2023, 517 personnes ont postulé pour un poste de suppléance en enseignement.

De ce nombre, 181 personnes sont soit des enseignants brevetés (45), des étudiants en éducation (67), des retraités (14) ou des personnes qui renouvellent leur demande (55). Ces personnes n’ont pas besoin de faire d’entrevue pour être placées sur notre liste de suppléance en enseignement.

Depuis le début de l’année scolaire, 332 entrevues ont été réalisées pour des postes suppléants en enseignement.

La liste de suppléance en enseignement comprend présentement 827 personnes.

«Puisque notre population étudiante ne cesse d’augmenter, nous avons toujours des besoins pour pourvoir des postes en enseignement», ajoute la directrice générale.

Les autobus

Les efforts de recrutement semblent aussi rapporter des dividendes du côté des chauffeurs d’autobus.

Le DSFS compte pour le moment 208 conductrices et conducteurs d’autobus (170 permanents et 38 suppléants).

D’août 2022 à mars 2023, 80 entrevues ont été réalisées (72 pour des postes suppléants et 8 pour des postes permanents).

Depuis le début de l’année scolaire, le district a finalisé 24 embauches.

Au premier avril, il restait encore 10 postes permanents à pourvoir pour les routes.

Les régions de Fredericton et de Saint-Louis (Miramichi) demeurent toujours les plus problématiques.

Moins d’absences

Le taux d’absentéisme des chauffeurs est aussi stable.

Il est environ de 10%, soit sensiblement le même qu’avant les Fêtes.

«Le recrutement et l’embauche de conductrices et de conducteurs d’autobus ont mené à une certaine amélioration. D’ici la fin de l’année, nous serons en meilleure posture que l’automne dernier, mais il reste toujours du travail à faire, particulièrement dans les régions de Fredericton et de Saint-Louis», note Monique Boudreau.

«De plus, avec l’ouverture de l’école Claudette-Bradshaw, en septembre, nous devons continuer de recruter et de former de nouvelles conductrices et de nouveaux conducteurs pour combler les routes.»