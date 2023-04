Inondations printanières: des routes sous l’eau au N.-B.

Alors que les niveaux d’eau dans la vallée inférieure de la rivière Saint-Jean ont atteint le niveau d’inondation, certaines routes commencent à être touchées par les inondations, fait savoir le gouvernement provincial.

«Les niveaux d’eau ont dépassé le niveau d’inondation à Hartland, Fredericton et Gagetown. D’ici jeudi, ils devraient atteindre le niveau d’inondation à Jemseg et Maugerville, et ils continueront d’augmenter dans les régions de Grand Lake, Sheffield-Lakeville Corner, Oak Point, Hampton et Quispamsis-Saint-Jean.»

Le gouvernement rappelle aux conducteurs de ne pas circuler sur les routes fermées en raison des inondations, de déplacer les barricades ou de les contourner pour poursuivre leur route.

«Ils doivent éviter les routes recouvertes d’eau, car elles représentent un risque important pour la sécurité. L’eau peut être plus profonde qu’elle ne le semble et peut dissimuler des trous ou d’autres dommages ou des débris.»

Les conducteurs sont également priés de respecter les limites de vitesse et de surveiller la faune sur les routes. Certains animaux chercheront un terrain plus élevé, car leur territoire naturel est recouvert d’eau. La présence d’animaux sauvages sur les routes doit être signalée aux autorités.

Les gens devraient composer le 511 pour en apprendre davantage sur les conditions et les fermetures de routes ou consulter le site Web. Le NB 511 dispose d’une nouvelle application mobile qui permet aux utilisateurs de définir des routes spécifiques pour recevoir des alertes, telles que des fermetures de routes.