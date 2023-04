La Ville de Bathurst enregistre des surplus et diminue sa dette

La Ville de Bathurst a annoncé avoir enregistré un surplus de 430 117$ et avoir réussi à réduire sa dette au cours de l’exercice financier 2022.

Les résultats des états financiers vérifiés de la Ville ont été présentés aux membres du conseil municipal lors d’une réunion publique lundi soir.

Le Fonds général de la municipalité montre un surplus de 339 283$ au cours de la dernière année, même si les frais d’assurance et ceux destinés à l’achat de carburant ont été plus élévés que prévu de 195 991 $ et de 266 000$, respectivement.

Les frais de déneigement qui ont coûté 241 000$ de moins que prévu, la taxe sur l’hébergement touristique qui a rapporté 150 000$ de plus que prévu en 2022 et des retours en intérêts bancaires de l’ordre de 81 000$ ont contribué au surplus.

Le Fonds dédié aux services d’eau et d’égouts a pour sa part enregistré un surplus de 90 834$, et ce malgré une facture du service d’approvisionnement en eau qui s’est avéré supérieure aux prévisions budgétaires à hauteur de 297 542$

Des économies de l’ordre de 203 602$ dans l’élimination des eaux usées expliquent en partie le surplus.

«Il y a plusieurs facteurs pouvant expliquer ces surplus, dont le fait que la Ville de Bathurst et ses employés ont réussi à en faire plus avec moins de besoins», a expliqué Sonia Gauvin, la trésorière de la municipalité».

La Ville de Bathurst a de plus consacré 544 605$ à la réduction de sa dette en 2022.

La dette nette de la municipalité se situe à 26 645 092$. Celle-ci a diminué de 33% depuis 2018, la Ville y ayant consenti 11 millions $ depuis cette année-là.

«Nous n’étions pas du tout dans une position semblable auparavant, il y avait des signaux clairs avant 2018 que des actions devaient être posées afin de réduire notre dette, signaux qui ont été entendus», a souligné Sonia Gauvin.