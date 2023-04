Odeur des ordures: Baie-des-Hérons songe à limiter le recyclage estival

À l’instar d’autres localités, la municipalité de Baie-des-Hérons dit être tentée par l’idée de limiter les collectes de recyclage durant l’été afin d’en effectuer davantage du côté des déchets.

Le conseil municipal a récemment discuté de cet enjeu après avoir été interpellé par des citoyens se disant incommodés par les odeurs des ordures lors de la semaine de collectes des matières recyclables.

Actuellement, la municipalité fonctionne par mode d’alternance à la semaine pour ses collectes, soit une semaine la collecte des déchets et la suivante celle du recyclage.

Le conseil songe à imiter d’autres communautés – dont certaines au Restigouche – qui ont plutôt opté pour l’alternance de trois collectes des déchets contre une seulement pour le recyclage.

«C’est une option que l’on considère sérieusement à ce moment-ci, car on s’est aperçu qu’il y a beaucoup de gens qui jettent littéralement leurs déchets domestiques avec le recyclage afin d’éviter les odeurs. Ce n’est vraiment pas une bonne habitude, car ça nuit à la qualité de nos matières recyclables, mais c’est un indicateur qu’il y a quelque chose qui ne fonctionne pas», explique le maire de Baie-des-Hérons, Normand Pelletier, concédant que la problématique de l’odeur est la base du problème.

Selon lui, ne collecter les matières recyclables qu’une fois par mois l’été constitue un compromis acceptable le temps que les habitudes de recyclage des citoyens reviennent. Car outre l’odeur, de nombreux citoyens semblent tout simplement faire fi des consignes.

«La pandémie a donné un coup dur à notre recyclage. Ça allait très bien et nous avons dû arrêter pendant près de six mois. Depuis, on dirait que les bonnes habitudes ne sont jamais complètement revenues. On doit faire davantage d’éducation auprès de nos citoyens afin de les sensibiliser à l’importance de recycler le plus possible», ajoute le maire.

Bien qu’aucune résolution n’ait encore été prise formellement, le conseil envisage le mode d’alternance 3-1 pour les mois de juin, juillet et août.