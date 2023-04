Une invention acadienne pourrait révolutionner l’industrie du recyclage

Sparta Manufacturing espère révolutionner l’industrie du recyclage grâce à un nouvel appareil de tri de matières recyclables conçu par l’entreprise de Notre-Dame de Kent.

Sparta Manufacturing est une entreprise qui se spécialise dans la fabrication de systèmes de recyclage.

L’entreprise espère aujourd’hui révolutionner les systèmes municipaux de recyclage en vrac grâce à un nouvel appareil, l’Olympus, conçu et fabriqué à Notre-Dame-de-Kent.

D’après le président de Sparta, Bruno Lagacé, l’Olympus nécessite beaucoup moins de maintenance que certains appareils capables de faire le tri de matières recyclables que l’on retrouve généralement dans les sacs bleus.

«Il existe deux technologies qui font ce genre de travail. La première demande beaucoup de maintenance parce que les sacs plastiques viennent se coincer dans l’appareil et il faut deux heures de travail par jour, à deux personnes, afin de les déloger», dit M. Lagacé.

Son équipe s’est donc inspirée d’une autre technologie de tri afin de développer l’Olympus.

«L’autre technologie ne demande pas autant de maintenance, mais elle n’est pas très rapide. On a pris le concept de base et on a mis des courroies de transport, ce qui nous a permis de doubler la vitesse de tri.»

Sparta, qui compte une cinquantaine d’employés, a mis environ quatre ans afin de concevoir cette nouvelle technologie qui a nécessité «plusieurs centaines de milliers de dollars à développer.» Pour y arriver, l’entreprise a notamment pu compter sur l’appui financier et les conseils du Programme d’aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada.

La commission de gestion des déchets solides Eco 360 Sud-Est, qui a offert un soutien à Sparta en lui fournissant des matières recyclables afin de faire la mise au point de l’appareil, devrait installer l’Olympus dans son centre de tri l’automne prochain.

Bruno Lagacé est d’avis que le contexte de la pénurie de main-d’œuvre contribuera à créer une demande pour le nouvel appareil dans des municipalités un peu partout en Amérique du Nord.

Sparta procèdera, du 1 au 4 mai, au lancement officiel du séparateur Olympus lors de la Waste Expo de la Nouvelle-Orléans, le plus grand salon du genre en Amérique. M. Lagacé espère que cette visibilité permettra de décrocher quelques commandes d’ici la fin de l’année.

«On vise d’abord le marché américain, mais nous sommes aussi en train d’établir des alliances stratégiques en Europe pour vendre l’appareil. En Amérique du Nord, on vend des systèmes de recyclage complets, on fait des modernisations de systèmes, mais on veut commencer à percer le marché européen», ajoute-t-il.