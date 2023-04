Élections partielles: le Nord n’est pas gagné d’avance

Les élections partielles de lundi prennent place dans des circonscriptions anciennement détenues par des députés libéraux. Malgré la popularité du parti dans ces régions du nord, elles ne sont pas gagnées d’avance en raison de candidats bien connus dans d’autres partis, selon des politologues.

Les yeux des amateurs de politique seront tournés vers la circonscription de Bathurst-Est-Nepisiguit-Saint-Isidore le soir de l’élection. La chef libérale Susan Holt tentera de remporter ce siège, mais elle fait face à un candidat très bien connu, soit Serge Brideau, chanteur du groupe Les Hôtesses d’Hilaire, qui se présente pour le Parti vert.

Le politologue Roger Ouellette, de l’Université de Moncton, estime qu’il s’agit d’une lutte à deux entre Holt et Brideau malgré la présence du chef intérimaire du NPD, Alex White, dans cette circonscription.

«C’est sûr que les projecteurs vont être là, parce que la chef est là, et si elle mord la poussière, les conséquences seront très graves [pour le Parti libéral], à mon avis.»

Il estime que la lutte dans circonscription de Bathurst-Est-Nepisiguit-Saint-Isidore pourrait être coriace, et que Susan Holt aurait pu se frayer un chemin à l’Assemblée législative beaucoup plus facilement si elle avait décidé d’être candidate dans la circonscription de Dieppe. Il affirme que Dieppe est «le seul château fort» libéral de ces élections partielles.

«Serge Brideau se présente comme le candidat du peuple, comme [l’ancien député] Denis Landry était le candidat du peuple. Quand les gens voient Serge Brideau, ils voient quelqu’un de chez eux, qui parle comme eux», explique Roger Ouellette.

Mario Levesque, politologue à l’Université Mount Allison, affirme que Susan Holt bénéficiera sûrement de la forte présence libérale dans cette circonscription. Denis Landry y avait obtenu 65% des voix en 2020, rappelle-t-il.

«Mais Serge Brideau est un candidat intéressant, il est très populaire dans la région et dans toute la province. Il va avoir des votes certain, et ça se peut que ça sera plus serré qu’on le croirait», affirme Mario Levesque.

Il estime que le porte-à-porte sera crucial dans cette circonscription pour remporter la victoire.

«Si l’équipe de Susan Holt est très forte au porte-à-porte, je pense bien que les personnes qui ont appuyé Denis Landry depuis des années vont tenter de l’aider pour qu’elle se fasse élire.»

Il affirme toutefois que Bathurst-Est-Nepisiguit-Saint-Isidore est une grande circonscription et qu’il y a beaucoup de terrain à couvrir.

Dans le cas d’une défaite libérale lundi, Mario Levesque affirme que le parti va passer un mauvais quart d’heure.

«Si elle perd, elle va avoir de grosses questions à répondre. Est-ce qu’elle reste toujours comme chef de parti? Sinon, qui va la remplacer? Si oui, qu’est-ce que ça veut dire pour le Parti libéral?»

Il y a quelques régions dans cette circonscription où les bureaux de vote ont obtenu un plus grand nombre de votes progressistes-conservateurs en 2020, mais le parti de Blaine Higgs a décidé de ne pas présenter de candidat. En l’absence de candidat PC, les politologues ignorent si ces électeurs choisiront d’appuyer le candidat du Parti vert ou de rester chez eux.

Mario Levesque estime que les libéraux vont probablement l’emporter dans Dieppe et Restigouche-Chaleur.

Roger Ouellette, pour sa part, croit que Restigouche-Chaleur ne sera pas nécessairement une victoire sûre pour le candidat libéral Marco LeBlanc.

«Ça m’apparaît une lutte où le vote sera divisé en trois. Le NPD est très marginal, mais en 2020, la candidate verte dans cette circonscription (Marie Larivière) avait eu 28% du vote. Ce n’est pas négligeable. Et cette fois-ci, Rachel Boudreau, l’ancienne mairesse de Petit-Rocher, est bien connue dans la communauté. Il peut y avoir des surprises», explique le politologue.

Anne Bard-Lavigne, candidate du Parti progressiste-conservateur, est aussi conseillère municipale dans la région Chaleur depuis plusieurs années, ce qui est à son avantage, selon lui.

Denis Landry se tient loin de l’élection

Le maire de la municipalité des Hautes-Terres et l’ancien député de Bathurst-Est-Nepisiguit-Saint-Isidore, Denis Landry, a offert à Susan Holt de se présenter dans sa circonscription lorsqu’elle a remporté la course à la direction du parti. Malgré cela, il ne se mêle pas trop de la campagne.

Le vétéran de la politique affirme qu’il a aidé Susan Holt avec sa campagne jusqu’à ce que son travail de maire commence officiellement, lorsque la nouvelle municipalité a été créée, le 1er janvier. Après cela, il s’y est impliqué «le moins possible», par question de neutralité et pour se consacrer à son travail de maire.

«Jusqu’au 31 décembre, j’étais comme un agent libre», dit-il à la blague.

Denis Landry ne le cache pas: il aimerait que Susan Holt remporte la victoire lundi soir. Il affirme toutefois que la chef libérale a un réel adversaire.

«Serge Brideau fait une campagne du tonnerre. Il fait ce qu’il a à faire, et [Susan Holt] fait sa campagne aussi, à sa propre manière», dit-il.

Il affirme que la chef libérale fait les choses de sa propre façon, et qu’elle fait campagne différemment de lui.

«Si elle me demande des conseils, je vais lui en donner, mais elle ne les écoute pas tout le temps», dit Denis Landry en rigolant.

Alors que l’ancien député misait tout sur le porte-à-porte et le travail «de terrain», la chef libérale met aussi l’accent sur les médias sociaux, selon Denis Landry. Elle n’a pas non plus de quartier général fixe dans la circonscription, et elle n’est pas la première, d’après lui.

«Les jeunes d’asteure. Je me rappelle qu’Isabelle Thériault et Keith Chiasson n’avaient pas de quartier général, moi j’en avais un. Je suis de la vieille école», dit celui qui est en politique depuis 1995.

Il ne s’aventure pas à prédire qui gagnera.

«Je lui ai laissé une circonscription qui était en excellente santé du point de vue du Parti libéral. […] Lundi soir, on verra qui les gens appuieront le plus. C’est une élection, on ne peut jamais dire.»