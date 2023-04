Explosion du coût des loyers: la ministre promet de réviser les jugements du Tribunal sur la location

D’après la ministre responsable du Logement au Nouveau-Brunswick, des augmentations de loyer autorisées par le Tribunal sur la location des locaux d’habitation sont en cours de révision.

En fin d’année, la ministre responsable du Logement, Jill Green, a annoncé de nouvelles mesures afin d’encadrer les augmentations de loyer.

Les nouvelles règles, annoncées après que le gouvernement a décidé qu’il n’était pas nécessaire de reconduire le plafonnement des loyers, prévoient que les augmentations de plus de 7,3% seraient introduites progressivement afin de permettre aux Néo-Brunswickois de s’ajuster à l’inflation dans le secteur du logement.

Ce mécanisme prévoit que les augmentations entre 7,3% et 14,6% doivent être étalées sur une période de deux ans. Celles de plus de 14,6% doivent pour leur part être imposées sur une période de trois ans.

D’après Service Nouveau-Brunswick, le Tribunal sur la location des locaux d’habitation a approuvé 16 augmentations de plus de 7,3% au cours du premier trimestre de 2023. Malgré les nouvelles règles du gouvernement, le tribunal a accepté que neuf de ces augmentations entrent en vigueur dès cette année.

Service Nouveau-Brunswick a refusé de partager plus de détails avec l’Acadie Nouvelle, mais d’après CBC, le tribunal aurait approuvé une augmentation de loyer de 55% pour 2023.

Interrogé à ce sujet, Jill Green, ministre responsable du Logement, s’est fait rassurante. Ces chiffres sont préliminaires et les augmentations de loyer approuvées par le tribunal sont en cours de révision.

«Le premier trimestre vient de se terminer en mars et nous sommes en train d’évaluer si la mise en œuvre des augmentations progressives a été faite adéquatement et de manière équitable. S’il y a des modifications nécessaires, elles seront effectuées. Si certaines augmentations n’ont pas été effectuées afin de respecter les nouveaux règlements, nous allons nous assurer qu’elles le soient», dit-elle.

La ministre se défend

Pour ACORN Nouveau-Brunswick, un groupe de défense de locataires, les nouvelles règles visant à étaler sur plusieurs années les augmentations de loyer au-dessus de l’indice des prix à la consommation ne suffisent pas à faire en sorte que le logement demeure abordable dans la province.

Invitée à répondre à ces critiques, Jill Green rappelle que son gouvernement a apporté de nombreuses modifications à la Loi sur la location de locaux d’habitation depuis l’automne 2021. Grâce à elles, les loyers ne peuvent être augmentés qu’une seule fois par année à la suite d’un préavis de six mois. Les locataires ont aussi 60 jours pour contester les hausses jugées abusives.

De plus, les augmentations progressives étalées sur plusieurs années protègent les locataires contre d’autres majorations pendant cette période, fait valoir la ministre.

Elle reconnaît néanmoins que le marché de l’habitation traverse une période difficile en ce moment et promet d’être à l’écoute des doléances des groupes de défense des locataires.

«Nous sommes dans une période très volatile en ce qui a trait au logement et il faut équilibrer tout ça en protéger à la fois les locataires et les propriétaires, dit-elle. Je crois que les mesures que nous avons mises en place ont un véritable impact, mais nous continuons à les évaluer parce que les choses bougent rapidement. Nous sommes chanceux d’avoir la Société d’habitation du Nouveau-Brunswick, nous avons une équipe qui s’intéresse au logement et à son abordabilité et cherche des stratégies pour aider les locataires et les personnes vulnérables sur le plan du logement.»

Un sommet en mai, une stratégie en juin

Début mai, la province compte organiser un sommet sur le logement où tous les acteurs de ce secteur se réuniront afin de discuter des défis et des changements nécessaires pour les relever.

D’après Mme Green, ces rencontres permettront de préparer une nouvelle stratégie sur le logement, qui devrait être présentée en juin.

Bien qu’il soit trop tôt pour dire ce que celle-ci pourrait contenir, la ministre affirme que toutes les solutions seront envisagées, que ce soit un plafonnement des loyers ou des mesures afin d’interdire les rénovictions, un enjeu dont on lui parle souvent.

«Il s’agit d’un dossier dont me parlent régulièrement mes collègues, dit-elle. Nous voulons protéger les locataires et nous assurer que leur situation sur le plan du logement est stable. Nous écoutons ce que les gens nous disent et s’il est nécessaire de changer les règles afin d’apporter plus de protections, nous le ferons.»