Les transformateurs pourraient prendre des années à écouler leur crabe en surplus

Les prix offerts aux crabiers ont fluctué de manière importante depuis deux ans. Cette année, la tendance est incertaine alors que des transformateurs doivent écouler le crabe dont ils ont fait amples provisions en 2022.

L’an dernier, lors des premières semaines de pêche, les crabiers se sont vu offrir jusqu’à 8,50$ la livre, mais par la suite le prix a fléchi, passant à 6,00$.

Cette année, les prix offerts aux pêcheurs atteignent à peine les 2,50$, ce qui ne les réjouit nullement.

Rodolphe LeBreton est le propriétaire de la compagnie Pêcheries Bas-Caraquet Fisheries inc. depuis 2004, mais son implication dans l’industrie de la transformation des fruits de mer remonte aux années 1960.

Fort d’une riche expérience, il peut juger avec pertinence la situation qui prévaut à l’heure actuelle dans le domaine de la transformation du crabe des neiges. À ses yeux, les transformateurs sont les premiers responsables.

«Le problème qu’on a (l’industrie de la transformation des fruits de mer), on se l’est causé. Et on ne veut pas l’admettre.»

D’après lui, la situation s’est aggravée parce que des transformateurs ont été «trop gourmands».

Ils se sont approvisionnés à gros prix en croyant que les consommateurs américains étaient prêts à tout acheter sans regarder à la dépense. Résultat? D’importants stocks invendus.

Ont-ils cru que les sanctions économiques contre la Russie, qui exportait du crabe aux États-Unis, allaient représenter pour eux un marché supplémentaire?

Quoi qu’il en soit, M. LeBreton, lui, n’a pas fait la même erreur.

«On ne peut pas présumer que le consommateur va acheter nos produits. Quand le prix va tripler, qu’est-ce que le consommateur va faire?»

«Il va acheter un produit différent», de répondre l’auteur de ces lignes.

«C’est ça!»

Et le problème restera entier tant que les transformateurs qui ont joué d’audace n’auront pas pris conscience de la situation. En d’autres mots, ils doivent cesser de défier les lois du marché.

Une correction à moyen terme?

D’après Rodolphe LeBreton, si les transformateurs se trouvaient à la tête d’un club de hockey, les contre-performances de l’équipe se répéteraient d’année en année parce que la direction resterait la même. Idem pour les pratiques.

«On a les mêmes individus que l’an passé. Rien n’a changé (dans l’industrie de la transformation). Il y a des usines qui fonctionnent à deux chiffres par jour (quarts de travail) et elles n’ont pas de marché.»

Ils (les transformateurs) ont causé le problème. Ce sont eux qui doivent le régler, a expliqué M. LeBreton, mais il est d’avis que le problème ne disparaîtra pas dans l’immédiat.

«Ça va prendre au moins quatre ans, d’après mon expérience.»

Il s’agit là d’une évaluation. Le propriétaire de Pêcheries Bas-Caraquet souhaite évidemment que tout rentre dans l’ordre aussitôt que possible. Personne n’a intérêt à voir la situation actuelle perdurer. Ni les pêcheurs ni les travailleurs d’usine et encore moins les transformateurs.

«Le plus vite sera le mieux, a repris Rodolphe LeBreton. Si c’est deux ans, ça va.»