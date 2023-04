Moncton: prolongation de l’utilisation de refuges temporaires pour itinérants

Les deux refuges temporaires installés cet hiver à Moncton pour les itinérants restent ouverts. Le conseil municipal a aussi demandé à son administration de travailler à la mise en place d’un centre d’accueil de jour pour les itinérants.

La Ville de Moncton tente de diminuer le sentiment d’insécurité de certains résidents et commerçants du centre-ville ainsi que d’aider les personnes sans-abri, en collaboration avecle gouvernement du Nouveau-Brunswick.

Son conseil municipal s’est engagé à maintenir jusqu’au 30 juin le refuge temporaire du 473, rue St-George. Le ministère du Développement social a financé son ouverture pour l’hiver, afin que les itinérants puissent se réchauffer pendant les périodes de froid extrême.

«La fermeture du refuge de la rue St-George aurait pu empêcher un certain nombre de personnes de trouver un logement. Le ministère du Développement social travaille en étroite collaboration avec la Ville de Moncton pour essayer d’empêcher que quiconque soit libéré sans abri», indique une relationniste du gouvernement, Rebecca Howland.

La directrice des communications de la municipalité, Isabelle LeBlanc, précise qu’un agent communautaire surveillera la zone entourant le refuge en tout temps.

«L’administration municipale devra retourner au conseil au bout de deux mois pour voir si cette affectation de ressources humaines a un impact sur l’ensemble de l’équipe et des services que doivent livrer les agents communautaires», note-t-elle par courriel.

La Ville assure qu’elle met en œuvre des mesures pour améliorer la sécurité, la sûreté et l’esthétique du bâtiment et de la propriété. Elle évoque une «prévention du crime par l’aménagement du milieu», une méthode de la GRC pour réduire la peur du crime et le prévenir, en installant des barrières par exemple.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick s’est aussi engagé à continuer d’exploiter l’autre refuge temporaire installé cet hiver, sur l’avenue Mark, pour les itinérants qui ont les problèmes les plus aigus.

«Il ne sert plus d’abri pour phénomènes météorologiques extrêmes, précise Mme Howland. Il est redevenu une installation de stabilisation axée sur le logement le 31 mars 2023. C’est un établissement qui aide les gens à faire la transition vers un logement plus permanent et à accéder à des services. Il n’y a pas de critères stricts pour y accéder. Il y a actuellement 30 lits disponibles.»

Centre d’accueil de jour

La porte-parole ajoute que le ministère du Développement social et la Ville de Moncton pourraient installer un refuge permanent en prévision de conditions météorologiques extrêmes. Il permettrait aux itinérants de se socialiser et de recevoir des services de soutien.

Les élus de la municipalité ont demandé à leur administration de collaborer avec le gouvernement provincial afin de mettre au point le plan d’exploitation d’un centre d’accueil de jour (drop-in center en anglais), d’ici le 31 mai.

«Les itinérants ne peuvent pas rester à l’intérieur de la Maison Nazareth et de The Harvest House pendant le jour, a détaillé le conseiller municipal, Charles Léger, à propos des deux refuges permanents de Moncton. Quand ils vont dans un parc, il y a des plaintes. Ils ont donc besoin d’un endroit pour se rassembler sans que les gens les surveillent et se sentent mal à l’aise.»

Le surintendant du détachement Codiac de la GRC, Benoit Jolette, s’est aussi exprimé en faveur d’un centre d’accueil de jour pour les itinérants, pendant une réunion du conseil municipal de Moncton, en mars.

«Le jour, les gens [sans-abri] ne savent pas où aller. Ils n’ont aucun endroit où jaser et se socialiser, a-t-il fait remarquer. À certaines heures, ils se rassemblent et descendent tous vers un service, puis un autre. Or, quand ils se déplacent comme ça, ils peuvent prendre de mauvaises décisions et avoir des interactions avec la GRC.»

Opération nettoyage

La Ville de Moncton financera à hauteur de 180 000$ un programme pilote de nettoyage du centre-ville, qui sera en vigueur du 1er mai au 31 octobre 2023. L’organisme Downtown Moncton Centre-Ville l’administrera.

«Une équipe de quatre à cinq personnes nettoiera le centre-ville de 7h du matin à 7h du soir, sept jours par semaine, indique le directeur de l’association, Patrick Richard. C’est quelque chose que nous faisions déjà sur les trottoirs pendant l’été, avec des étudiants. Nous ajouterons la capacité d’aller dans la cour des commerçants et sur les terrains vagues.»

Il précise que Downtown Moncton Centre-Ville embauchera des personnes prises en charge par des organismes d’aide aux itinérants, afin de participer à leur réinsertion.

La Ville de Moncton a annoncé cette initiative dans un document proposant une mise au point sur ses actions entreprises pour améliorer le sentiment de sécurité.

Le désordre prédit cependant peu la peur du crime, selon une étude de 2018 parue dans l’Annual Review of Criminology, pour laquelle trois chercheurs ont analysé 96 travaux scientifiques.