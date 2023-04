Plage Parlee: 7$ de plus pour stationner son véhicule

À compter de son ouverture prévue le 19 mai, il faudra payer un peu plus cher pour stationner son véhicule à moteur à la plage Parlee de Shediac.

Le gestionnaire du Parc provincial de la plage Parlee, Michel Mallet, confirme que le coût du stationnement pour un véhicule standard sera de 20$, soit une hausse de 7$ par rapport à l’année dernière.

«C’est sûr que personne n’aime voir les prix augmenter, dit-il, mais les coûts opérationnels des parcs ont augmenté, comme ceux des entreprises, en raison de l’inflation en général.»

Selon lui, il y a eu «de bons investissements» en termes d’infrastructures et services dans les parcs provinciaux, incluant la plage Parlee, dans les dernières années.

«C’est une question de couvrir les coûts d’exploitation et d’investissements en infrastructures dans nos parcs.»

M. Mallet ajoute qu’il y a aussi des coûts d’entretien associés aux infrastructures.

Le gestionnaire mentionne que l’accès aux parcs provinciaux est gratuit. Dans le cas de la plage Parlee, le seul frais à payer est le stationnement.

«On encourage les gens à utiliser le transport actif pour se rendre dans nos parcs, avance le directeur. Encore cet été, on va investir dans nos sentiers pour être connectés au réseau de transport actif de la Ville de Shediac. On est déjà connectés mais on va continuer d’améliorer le service.»

La direction a l’intention de continuer d’investir à la plage Parlee. «On continue d’ajouter des infrastructures qui répondent à des besoins, entre autres les stationnements de vélos et des choses comme ça», affirme le porte-parole.

«Les frais de stationnement et de camping nous permettent d’avoir des recours sans aller à d’autres sources de revenus comme les taxes ou les impôts», illustre-t-il.

Les passerelles

Les autorités ont fait d’une pierre deux coups lors de la reconstruction des passerelles pour se rendre à la plage, qui ont été affectées durant le passage de Fiona. «Il a fallu qu’on les rebâtisse. On l’a fait de façon que ce soit plus durable. On a la capacité de les enlever en prévision d’autres tempêtes. C’est la même chose pour nos tours de sauveteurs», indique Michel Mallet.

La plage Parlee, dans les limites du parc provincial, est d’une longueur d’environ un kilomètre.

«Les frais de stationnement et de camping qui ont augmenté servent vraiment à améliorer le service et à couvrir les coûts d’exploitation des parcs provinciaux», avise le porte-parole.

«L’objectif est d’offrir l’opportunité aux gens à mobilité réduite de vivre l’expérience complète d’être à la plage, du stationnement jusqu’à être dans l’eau avec la chaise aquatique, en incluant les trottoirs adaptés, la station de change, station de toilette avec douche chaude», informe Michel Mallet.

«On a aussi introduit un tarif de haute et de basse saison pour le camping, pour encourager les gens à camper dans nos parcs en dehors de la saison estivale», explique le gestionnaire de parc. Le camping de la plage Parlee comprend 210 emplacements.