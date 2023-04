Protection des animaux: il faut moderniser la loi, selon l’opposition

Les partis d’opposition pressent le gouvernement de moderniser la loi sur la Société protectrice des animaux du Nouveau-Brunswick, qui n’a pas été révisée depuis plusieurs années.

Des intervenants du milieu de la protection des animaux ont demandé une révision de la loi, selon le député libéral Jacques LeBlanc.

«Depuis la pandémie, il y a une augmentation des appels au niveau d’inquiétudes par rapport à la protection des animaux domestiques, et la loi comme telle n’a pas été modifiée depuis plusieurs décennies.»

La Société protectrice des animaux du N.-B. (SPANB) est un organisme de bienfaisance privé régi par une loi du gouvernement provincial. Le gouvernement lui confie la tâche de faire respecter les normes de protection des animaux.

Lesley Rogers, directrice générale de la SPANB, explique que l’organisme reçoit environ 2000 plaintes par an, un chiffre qui augmente depuis la pandémie.

Mme Rogers affirme que l’organisme se modernise et qu’il emploie 15 agents de protection des animaux à temps plein depuis quelques années.

Les gouvernements provinciaux successifs ont habituellement contribué 100 000$ par an à la SPANB, alors que les dépenses de l’organisme frôlent le million de dollars annuellement.

Lesley Rogers affirme que depuis cette année, le gouvernement provincial investit maintenant 500 000$ par an. Ce financement permettra à l’organisme de garder ses employés à temps plein et d’avoir une certaine stabilité financière. La SPANB veut aussi améliorer son utilisation de technologies pour lui permettre d’être plus efficace.

L’organisme a aussi reçu un paiement unique de 343 000$ du gouvernement provincial en novembre 2022 pour faire une mise à jour de son site web, pour améliorer son système technique et pour l’achat de véhicules.

«C’est un énorme pas vers l’avant pour nous», dit-elle.

La loi qui gouverne l’organisme a été modifiée petit à petit au cours des années, mais selon elle, il est temps de faire une révision plus complète pour aller de pair avec la modernisation de l’organisme.

Elle affirme qu’il faudrait clarifier la loi pour qu’elle soit plus facile à comprendre et à faire respecter.

La responsabilité de la Loi sur la Société protectrice des animaux du N.-B. revient au ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale, Daniel Allain.

La députée verte Megan Mitton a demandé au ministre si le ministère avait songé à s’accaparer la responsabilité de faire respecter la loi au lieu de confier cela à un autre organisme.

Daniel Allain affirme que cette question pourrait faire partie d’une éventuelle réforme de la loi, mais que cette révision ne se fera pas dans l’immédiat puisque la réforme de la gouvernance locale occupe toujours une bonne partie des ressources de son ministère.

«C’est une question de ressources. Dans un monde parfait, on commencerait (la révision) demain matin», dit le ministre.

Un projet de loi sur la Commission municipale, chargée de régler les doléances des municipalités après la réforme, sera notamment présenté lors du retour des députés à Fredericton, en mai, selon le ministre. Il affirme qu’il faut aussi régler la question du financement des municipalités, ainsi que des changements pour permettre aux résidents permanents de voter aux élections municipales.

Daniel Allain espère que le ministère aura les ressources nécessaires pour se pencher sur la Loi sur la SPANB lorsque les plus gros morceaux de la réforme de la gouvernance locale seront complétés.

Il a affirmé que le gouvernement provincial a récemment augmenté le financement à la SPANB, et qu’un protocole d’entente sera signé sous peu avec l’organisme. Il a donné peu de détails sur cette entente, sauf pour dire que le gouvernement s’assurera qu’il aura des comptes à rendre aux élus pour l’utilisation de ces fonds.

«C’est dommage que ces détails ne soient pas disponibles à temps pour les estimés budgétaires pour qu’on puisse comprendre ce qui se passe», a fait remarquer Megan Mitton.

Un cas médiatisé

Le dossier de la protection des animaux est revenu dans l’actualité récemment en raison de la découverte de 14 chevaux morts sur une ferme située dans la région de Stanley, au nord de Fredericton. La SPANB mène une enquête.

Jacques LeBlanc affirme qu’il faut avoir un permis pour avoir des chevaux qui sont utilisés pour l’agriculture, mais que ceux qui sont utilisés à des fins récréatives ne sont pas obligés d’être enregistrés. Il a demandé à Daniel Allain si son ministère va remédier à cela.

Daniel Allain a répondu qu’il en discutera avec le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches ainsi qu’avec la SPANB.

«Si ça peut aider à protéger les animaux au N.-B., nous sommes certainement ouverts [à cela].»