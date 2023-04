Ricky Breau-Roy devra se soumettre à une évaluation psychiatrique

L’homme de Tracadie qui fait face à diverses accusations, dont celles d’agression sexuelle armée et d’agression armée, devra se soumettre à une évaluation psychiatrique d’une durée de 30 jours au Centre hospitalier Restigouche.

Ricky Breau-Roy, âgé de 19 ans, a comparu jeudi matin en Cour provinciale, à Bathurst, dans le cadre d’une audience de remise en liberté provisoire tenue devant le juge Eric Sonier.

L’accusé serait à l’origine d’une importante opération policière qui a débuté vendredi soir, dans une résidence de la rue Principale à Tracadie.

Vers 21h10, des membres du Détachement de Tracadie de la GRC ont reçu une plainte d’une personne se disant être victime d’agression sexuelle et de séquestration par un homme.

Les policiers dépêchés sur les lieux ont retrouvé la victime dans la résidence où le suspect se serait barricadé avec trois autres individus, tous refusant de se rendre aux autorités policières.

L’incident a donné lieu à une importante présence policière dans le secteur durant plusieurs heures.

La nuit suivante, vers 1h40, l’homme est sorti de la résidence et s’est finalement rendu à la police sans incident. Il a été arrêté sur les lieux, tout comme les deux autres individus qui ont été relâchés dans l’attente de leur comparution devant le tribunal.

La police a ensuite exécuté un mandat de perquisition à la résidence avec l’aide de membres du ministère de la Justice et de la Sécurité publique et de l’Unité de réduction de la criminalité communautaire de la GRC de Tracadie, et a saisi des appareils électroniques, un couteau et une réplique d’arme à feu.

Lors de sa première comparution en début de semaine, Ricky Breau-Roy a formellement été accusé d’agression sexuelle armée, d’agression armée, séquestration, voies de fait, profération de menaces, défaut de se conformer à une ordonnance de remise en liberté et défaut de se conformer à une promesse faite à la police.

L’accusé sera de retour devant le tribunal le 19 mai.