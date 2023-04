4 millions $ pour un nouveau système de convoyeurs au port de Belledune

Le gouvernement provincial a annoncé un investissement de plus de 4 millions $ dans des travaux au port de Belledune.

Cette somme sera utilisée pour la construction d’un système de convoyeurs visant à réduire les problèmes de congestion au terminal 3. Grâce à cette nouvelle infrastructure, le matériel pourra être déchargé dans les nouvelles aires de déchargement en utilisant le terminal 2. Cela permettra d’augmenter la capacité et l’efficacité du port et d’amarrer des navires plus gros au terminal 2, ce qui se traduira par une réduction des coûts de transport pour les clients du port.

«En plus d’améliorer grandement le rendement de nos activités, le nouveau système de convoyeurs permettra d’électrifier le déplacement des marchandises et contribuera à réduire de façon importante les émissions de gaz à effet de serre liées à nos activités », a déclaré le président-directeur général de l’Administration portuaire de Belledune, Denis Caron. «Ce projet sera déterminant pour améliorer notre efficacité et permettra à notre partenaire, QSL, d’obtenir un avantage concurrentiel pour la manutention des marchandises. »

«Chez QSL, le développement durable est la clé de notre modèle d’affaires. Voilà pourquoi nous sommes très heureux de jouer un rôle dans l’annonce d’aujourd’hui», a déclaré le président et chef de la direction de l’entreprise de logistique de produits alimentaires, Robert Bellisle.

«Cet investissement profitera aux clients et aux intervenants en permettant une manutention des marchandises plus efficace et une réduction des émissions de gaz à effets de serre.»