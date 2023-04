67 millions $ pour un nouveau multiplexe à Miramichi

Les gouvernements provincial, fédéral et municipal investiront plus de 67 millions $ dans la construction d’un nouveau multiplexe de bien-être à Miramichi.

Le nouveau complexe – l’un des projets les plus importants dans l’histoire de la municipalité – remplacera six installations récréatives vieillissantes et en détérioration situées dans la communauté. Le multiplexe comprendra une piscine de 25 mètres à six couloirs, une piscine récréative distincte, un aréna de 1800 places, une piste de marche intérieure, un gymnase, et un espace communautaire multifonctionnel, y compris une cuisine.

«En renforçant les liens communautaires, nous renforçons le mieux-être de toute une communauté. Et c’est exactement ce que ce nouveau multiplexe fera en donnant aux résidents de tous âges de Miramichi un endroit où ils pourront se rassembler, pratiquer leur sport préféré et socialiser, a dit le ministre fédéral des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités, Dominic LeBlanc.

Le gouvernement provincial investit 12 millions $ dans le projet, le gouvernement fédéral 18 millions $, et la Ville de Miramichi 37 millions $.

«Voilà plus de 10 ans que Miramichi travaille à ce projet et aujourd’hui, nous pouvons enfin passer à l’étape de la construction de ces nouvelles installations récréatives centralisées, qui permettront à notre communauté et aux prochaines générations de résidents de Miramichi d’avoir accès à des possibilités de loisirs de qualité ici même, dans notre ville», a affirmé le maire, Adam Lordon.

«C’est un grand jour pour la ville de Miramichi et pour l’ensemble de la région», a déclaré pour sa part le ministre responsable de la Société de développement régional, Réjean Savoie.