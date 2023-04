Campbellton veut donner davantage la parole à ses citoyens

La Communauté régionale de Campbellton désire connaître les préoccupations et les solutions de ses citoyens concernant les enjeux qui touchent la municipalité. Une façon de faire plutôt rare dans la région.

La Ville prépare un forum public au cours duquel seront présentées les grandes lignes de son plan stratégique pour la prochaine année. Mais plus qu’une simple présentation, les citoyens seront également invités à mettre leur grain de sel face aux priorités identifiées.

«Un tel événement ne s’est pas produit ici, à Campbellton, depuis de nombreuses années. Le conseil sera là pour présenter sa vision, mais aussi pour écouter les gens.»

Le maire de Campbellton, Jean-Guy Levesque, croit beaucoup dans les concepts de la transparence et de l’implication citoyenne. Ces préceptes, il tente aujourd’hui de les importer au conseil municipal.

«On souhaite créer un engagement citoyen. On veut que notre population s’implique à bâtir notre nouvelle communauté. On ne veut pas que tout repose uniquement sur dix personnes qui se rencontrent lors de réunions. On ne peut pas avancer convenablement comme communauté si le citoyen est absent, en fait, c’est impossible de le faire sans lui», estime le maire.

Nouvellement regroupée avec ses voisines d’Atholville et de Tide Head ainsi que quelques DSL, la grande communauté de Campbellton traverse – aux dires du maire – une période aussi inspirante que trouble. Inspirante en raison des possibilités qu’apportent cette nouvelle union régionale, mais trouble en vertu des nombreux des défis financiers qui n’ont pas tardé à se faire sentir dès le tout premier budget avec une augmentation de 6,5% du taux d’impôt foncier. Ce faisant, les citoyens de l’arrondissement de la ville (anciennes limites de Campbellton) ont vu leur taux grimper à 1,84$ en janvier. La crainte d’une nouvelle hausse lors du prochain budget n’est d’ailleurs pas écartée.

«On ne le cache pas, nous avons des défis très importants, à commencer par nos finances, ce qui fait en sorte qu’on a très peu de marge de manœuvre pour investir dans des projets. C’est pourquoi un certain ménage s’impose et, selon moi, la population fait partie de la solution. On veut parler avec elle de ces problèmes, mais aussi des actions qui pourraient être entreprises pour les régler», mentionne M. Levesque.

Parmi les axes que le conseil entend aborder, on compte notamment le développement économique et communautaire, la jeunesse, la qualité du service à la population, l’embellissement et le développement durable.

«On veut que ce forum nourrisse le débat entourant certains enjeux, qu’il y ait de la créativité. L’engagement citoyen devient un pivot majeur pour notre développement. Certes, c’est le conseil (qui a été élu) qui aura le mot final, mais c’est primordial d’avoir ce contact avec notre population», croit le maire.

Des solutions

En plus de ce forum public, le conseil a mis en branle un autre exercice de consultation, soit une série de quatre forums citoyens destinés à tâter l’opinion et les idées afin de faire progresser certains dossiers spécifiques. Ceux-ci auront lieu plus d’ici les prochains mois.

Plus restreint en termes de participation que le forum prévu le 27 avril, ces rencontres seront menées par des conseillers et l’audience sera limitée à une dizaine de citoyens.

Le Centre civique figure à l’agenda de l’un de ces forums. Le conseil souhaite en effet identifier des stratégies afin de rentabiliser cette infrastructure qui, chaque année, engendre un déficit d’un peu plus de 1 million $.

«On a besoin de toute une jasette pour remettre cette infrastructure sur les rails de la rentabilité, ou à tout le moins pour réduire considérablement son empreinte sur notre budget», indique le maire, notant qu’une diminution de cette dette annuelle – ne serait-ce que de la moitié du montant actuelle – soulagerait de beaucoup les contribuables.

«Il faut absolument une réflexion sur la programmation, sur ce que l’on peut faire avec cette bâtisse-là durant les quatre saisons, sur la façon de réduire sa consommation énergétique», ajoute M. Levesque, précisant qu’il ne s’agit pas là d’une mince tâche.

Le dossier du Camping et Centre d’expérience de la rivière Restigouche – un autre gouffre financier important pour la Ville – sera aussi abordé lors de l’un de ces forums.