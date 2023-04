Des liens se tissent entre l’UPM et les Premières Nations, mais des tensions persistent

Des liens se tissent entre l’Union des pêcheurs des Maritimes et les Premières Nations, même si des tensions persistent.

L’Université Mount Allison, à Sackville, a récemment organisé un panel de discussion au sujet de la réconciliation entre les pêcheurs et leurs homologues autochtones.

«Les pêcheurs autochtones et non autochtones s’entendent très, très bien. À chaque fois que vous entendez parler de conflits dans l’industrie de la pêche, il y a mille exemples de coopération. Mais en 1999, les gens n’étaient pas sûrs de ce qui allait se passer», a rappelé un chercheur de l’Université de Saskatchewan, Ken Coates.

Le titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur l’innovation régionale faisait référence à la crise de Burnt Church, durant un panel de discussion. Pendant ce conflit, des pêcheurs non-autochtones ont détruit des équipements appartenant aux Mi’kmaq.

La Cour suprême du Canada venait de confirmer les droits de Donald Marshall fils, et par extension de 34 Premières Nations mi’kmaq et wolastoqey, de pouvoir s’assurer une «subsistance convenable» grâce à la chasse, à la pêche et à la cueillette.

Neuf ans plus tôt, la Cour suprême avait aussi garanti aux autochtones le droit de pêche à des fins alimentaires, sociales et rituelles en dehors de la saison commerciale, sous réserve de considérations comme la conservation des ressources naturelles, dans l’arrêt Sparrow.

Défis

«Des défis existent encore aujourd’hui, comme la définition de «subsistance convenable», a déclaré le directeur de l’Union des pêcheurs des Maritimes (UPM), Martin Mallet. Dans nos communautés, il y a aussi eu des tensions entre autochtones et non-autochtones à cause de la pêche hors-saison et de la vente illégale de poissons destinés à la nourriture et aux activités sociales et rituelles.»

À la suite des jugements de la Cour suprême, le gouvernement fédéral a négocié des ententes avec la grande majorité des Premières Nations de l’Atlantique, leur permettant d’obtenir des permis de pêche commerciaux existants contre l’établissement de limites sur les quantités de poissons attrapés.

Le ministère des Pêches et Océans (MPO) a aussi fourni à des communautés autochtones des bateaux, des engins et du financement. Il a octroyé plus de 550 millions $ par le biais de l’Initiative de l’après-Marshall, de l’Initiative des pêches commerciales intégrées de l’Atlantique et du processus d’ententes de réconciliation des droits.

«Les pêcheurs traditionnels qui veulent attraper du poisson afin d’obtenir une subsistance convenable pour eux et leur famille doivent encore le faire en secret et hors saison à cause de leur persécution», a cependant dénoncé la directrice du Secrétariat des chefs des Premières Nations pour la pêche et les ressources intégrées, Melissa Nevin

Mme Nevin a précisé que ces pêcheurs traditionnels n’ont pas de permis de la part de leur conseil de bande.

«Ce ne sont pas des pêcheurs commerciaux. Ils ont de petits bateaux, comme Donald Marshall fils, a-t-elle illustré. Mais ils sont rejetés par tout le monde, tout seuls dehors dans le noir et leurs casiers sont saisis.»

Subsistance

«Le développement d’un nouvel accès à une subsistance convenable grâce à la pêche sans saisons ni mise en application des règles dans la pêche commerciale exacerberait les tensions», a dit M. Mallet.

Le directeur de l’UPM a déjà critiqué la pêche hors-saison par des casiers sans marquage près de Premières Nations en 2020. Il avançait que des Autochtones profitaient de leur droit ancestral de pêche à des fins alimentaires, sociales et rituelles pour vendre des homards, par exemple. Il réclamait des sanctions au gouvernement fédéral.

La Cour suprême a conclu que les traités établis en 1760 et 1761 avec 34 Premières Nations du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et du Québec, leur permettaient de pêcher pour un commerce, selon l’ancienne professeure de droit à l’Université de Moncton, Malaïka Bacon-Dussault.

«Ce commerce doit permettre de se procurer «les biens nécessaires» – ce que la Cour appelle «subsistance convenable» – sans pour autant s’étendre à l’accumulation de richesses illimitées, a-t-elle précisé. Les termes «subsistance convenable» s’entendent des choses essentielles comme la nourriture, les vêtements et le logement, complétées par quelques commodités de la vie.»

«Ça sera un long processus de savoir ce qu’est une subsistance convenable, a toutefois commenté M. Mallet, le 14 avril. Mais nous pouvons très facilement vivre avec de plus petits bateaux autochtones pêchant avec 10 ou 25 casiers à côté des nôtres, aussi longtemps que nous pouvons travailler avec des mesures de conservation semblables et pendant les mêmes saisons. Nous l’avons fait avec la pêche au crabe des neiges.»

«Je ne pense pas qu’il y ait de solution évidente au sujet de la subsistance convenable, a aussi estimé Mme Nevin. ‘‘Subsistance convenable’’, c’est vague à raison. Les styles de vie évoluent. Il faut se demander ce que ça signifie pour chaque communauté individuellement.»

Diversification

M. Coates pense que les tensions entre les pêcheurs et leurs homologues autochtones diminueraient si d’autres industries partageaient le fardeau des responsabilités en vertu des traités de paix et d’amitié signés entre la Couronne et les Premières Nations.

«Pourquoi pêcher? Parce que le gouvernement fédéral contrôle la pêche. S’il contrôlait la foresterie, nous parlerions seulement de foresterie, a dit le chercheur. Je crois qu’une solution serait que les gouvernements fédéral et provinciaux regardent les possibilités économiques des autochtones en dehors de la pêche.»

Il a aussi espéré un retrait du MPO dans la gestion de la pêche, afin de laisser ce rôle à des comités réunissant les représentants de l’industrie (comme l’UPM) et des Premières Nations. Ces derniers se rencontrent déjà régulièrement.