La demande pour des cours de français langue seconde est forte dans la région de Kent

Le français suscite l’intérêt chez les nouveaux arrivants et les anglophones de la région de Kent, qui ont entrepris d’apprendre la langue de Molière à Richibucto.

Les cours de français langue seconde pour débutants, qui ont commencé le 18 avril et se poursuivent deux fois par semaine pendant cinq semaines, accueillent environ soixante personnes âgées entre 20 à 80 ans.

Caroline Fontaine, coordonnatrice pour les nouveaux arrivants de la région de Kent et membre du comité Résilience régionale de Kent – qui finance le projet -, a indiqué que la demande pour les cours de français était forte, notamment parmi ceux qui cherchent à s’intégrer dans la communauté ou à trouver du travail.

Bien que les nouveaux arrivants internationaux représentent environ la moitié des apprenants, une partie des participants vient de l’Ontario et s’est récemment installée dans la région de Kent, tandis que d’autres sont des résidents locaux qui ne parlent pas français.

Les 58 apprenants qui prennent part aux cours ont été divisés en deux classes.

«C’est très bien, reconnaît l’intervenante. Ça démontre qu’il y a une demande pour ça. C’est plaisant de voir que les gens veulent apprendre le français.»

Le fait que des employés de certains commerces de la région ne parlent pas le français a choqué des clients au cours des derniers mois, qui n’ont pas hésité à dénoncer la situation dans les médias sociaux.

«Je sais que pour les nouveaux arrivants qui travaillent dans la région, ils voient que c’est un atout pour eux d’apprendre à se présenter en français», dit la coordonnatrice en inclusion sociale et développement communautaire au sein de la Commission de services régionaux de Kent, Stéphanie Caissie.

Le cours est justement offert aux personnes qui veulent apprendre les rudiments du français, la base. Par exemple, comment se présenter et entretenir de petites conversations. C’est aussi pour apprendre l’alphabet et les chiffres.

«Ce qu’ils veulent apprendre, c’est surtout pour tenir des petites conversations. Comme sur le bord de la rue, si tu rencontres quelqu’un et qu’il te dit bonjour, c’est pour être capable de leur répondre. Surtout les nouveaux arrivants, ils veulent s’intégrer dans notre communauté, mais c’est difficile s’ils ne connaissent pas les premiers mots», déclare Caroline Fontaine.

Caroline Fontaine ne s’attend pas à ce que les apprenants deviennent bilingues à la fin de la session, mais c’est un début.

«C’est pour les encourager, car il y a d’autres cours en ligne qui sont disponibles. On espère qu’après les cinq semaines, on pourra avoir d’autres fonds pour continuer.»

Résilience régionale de Kent, en collaboration avec le Réseau d’établissement rural, planifie d’offrir d’autres cours. Ce pourrait être des cours d’anglais, des cercles de conversation ou des cours de français à un autre endroit que Richibucto.

«On a des gens qui se déplacent de Cocagne et de Grande-Digue. C’est quand même loin. On regarde la possibilité d’offrir peut-être quelque chose à Bouctouche pour les gens de ce coin-là, mais on a choisi Richibucto parce que c’est central», exprime la coordonnatrice pour les nouveaux arrivants de Kent.

L’enseignante Francine Babineau est satisfaite des deux premières sessions. Elle souhaite que les apprenants se sentent à l’aise de parler en français dans leur quotidien.

«Au moins, ils peuvent dire: bonjour, je m’appelle untel, comment t’appelles-tu? ou comment vous appelez-vous?»

Elle souhaite également que ses apprenants puissent être en mesure de tenir une courte conversation ou être capables de donner des directions dans la rue et de commander au magasin ou dans un restaurant.

«Ils veulent surtout apprendre le langage local, et la bonne prononciation», ajoute-t-elle.