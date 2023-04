Dieppe: des jeunes mettent en compétition leurs robots

Le comité Girls Who Code de l’école Antonine-Maillet, à Dieppe, a organisé une compétition de robotique avec l’organisme Place aux compétences. Une quarantaine d’élèves ont pris plaisir à mesurer leurs automates les uns aux autres.

Il y avait de l’électricité dans l’air à l’école Antonine-Maillet de Dieppe, vendredi. Et pas seulement à cause des robots présents. Les cinq équipes d’élèves de sixième, septième et huitième année étaient en compétition.

Elles représentaient cinq établissements du District scolaire francophone sud: Le Mascaret, Le Sommet, Donat-Robichaud, Mgr-François-Bourgeois et Abbey-Landry. Elles le faisaient grâce au robot téléguidé que chacune d’entre elles avait construit, avec le même kit de matériel.

«Mais personne n’a fait le même, a précisé une fille de 11 ans, Gabrielle Page. Les robots doivent prendre des tours de cubes pour les déposer dans une zone, sans en faire tomber parce qu’une tour de cinq cubes vaut plus de points qu’une tour de quatre cubes.»

Les épreuves se déroulaient en un temps limité et mettaient aux prises deux robots.

Travail d’équipe

«Nous planifions ça depuis deux mois», s’est félicitée Gabrielle, une membre du comité Girls Who Code de l’école Antonine-Maillet, qui a participé à l’organisation de l’événement.

«C’est vraiment le fun, a commenté sa camarade, Chloé Arseneault, se réjouissant de la participation d’une quarantaine de jeunes à la compétition. Il y a beaucoup de travail dessus!»

«La compétition donne du fun à tout le monde avant la fin de semaine, a confirmé une autre membre du comité, Nour El Omar. Elle permet de montrer un travail de groupe et d’encourager les autres équipes. Nous sommes tous heureux!»

Son comité est resté en dehors des épreuves, parce qu’il a accueilli l’événement. Il a toutefois construit son propre automate aussi.

«Depuis la quatrième année, je rêve de construire un vrai robot comme on voit sur internet, s’est enthousiasmée Nour. Il ferait des choses utiles, comme passer la balayeuse. Là, on voit qu’un robot peut ranger des choses, comme des cubes.»

L’adolescente constate que les filles sont parfois moins sûres d’elles que les garçons dans les domaines de la technologie et du numérique.

«Elles ont peut-être plus peur d’être jugées, a-t-elle avancé. Mais dans le comité Girls Who Code, il y a une majorité de filles. Ça me donne envie de faire des choses comme ça. Je ne serais pas gênée de monter un site internet, par exemple. Je n’ai pas peur de faire des erreurs.»

Elle plaide pour la création de davantage de clubs de technologie pour les filles et les garçons.

Une élève de l’école Antonine-Maillet à Dieppe, Nour El Omar, le 21 avril 2023. – Acadie Nouvelle: Cédric Thévenin Une compétition de robotique à l’école Antonine-Maillet de Dieppe le 21 avril 2023. – Acadie Nouvelle: Cédric Thévenin Deux élèves de l’école Antonine-Maillet à Dieppe, Chloé Arseneault et Gabrielle Page, le 21 avril 2023. – Acadie Nouvelle: Cédric Thévenin

Technologie

«La compétition de robotique promeut l’ingénierie, la programmation ainsi que le travail d’équipe et enseigne l’accueil, l’organisation et le leadership», a par ailleurs fait valoir l’agent de projet technologique de l’organisme Place aux compétences.

Mario Levesque a précisé que c’était la première fois que son association participait à l’organisation d’un tel événement pour des élèves de la sixième à la huitième année, même si elle le fait depuis 2018 pour des jeunes du secondaire.

«Ça fait un mois qu’ils travaillent sur leurs robots, a-t-il détaillé. Ils ont dû construire quelque chose qui roule et qui est capable de soulever des tours de cubes. Nous essayons de développer comme ça une expertise en technologie: soudure, programmation et découpage au laser.»