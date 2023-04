Isthme de Chignecto: Ottawa et les provinces dans une impasse

Le gouvernement fédéral a offert de payer la moitié de la facture des rénovations pour protéger l’isthme de Chignecto, le lien de terre ferme entre le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. Malgré les demandes des deux provinces, Ottawa ne semble pas vouloir financer une plus grosse part du projet.

L’important corridor économique entre les deux provinces est protégé par un système de digues, mais il est menacé par l’élévation du niveau de la mer.

Les travaux pour améliorer la protection de l’isthme coûteraient jusqu’à 300 millions $, mais les provinces et Ottawa sont en désaccord sur quel gouvernement devrait payer la plus grosse part des travaux.

Le ministre des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités, Dominic LeBlanc, a proposé aux provinces de débourser 150 millions $ pour financer la moitié du projet à travers du Fonds d’atténuation et d’adaptation en matière de catastrophes (FAAC).

Or, le ministre des Transports et de l’Infrastructure du N.-B., Jeff Carr, a affirmé il y a deux semaines que les provinces ne peuvent pas se permettre de payer 75 millions $ chacune pour mener le projet à bien, et que le gouvernement fédéral devrait payer «la part du lion».

Le ministère fédéral demeure aussi campé sur sa position.

«Le ministre LeBlanc a écrit à ses homologues de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick pour les encourager à présenter une demande de financement dans le cadre du FAAC, qui pourrait couvrir jusqu’à 50% du coût d’un grand projet d’infrastructure visant à protéger l’isthme de Chignecto. […] Nous sommes impatients de travailler avec eux afin de protéger ce lien terrestre pour les générations futures», a indiqué l’attaché de presse de Dominic LeBlanc, Jean-Sébastien Comeau.

Le maire de la ville de Tantramar, Andrew Black, était heureux de voir que le gouvernement fédéral s’engageait à dépenser 150 millions $ pour le projet. Il trouve la réplique des provinces quelque peu troublante.

En attendant que les gouvernements s’entendent, il redoute l’impact d’une forte onde de tempête sur les terres de sa région.

Beaucoup de terres agricoles se trouvent dans le marais de Tantramar, et pourraient être inondées d’eau salée si les marées dépassent les digues, d’après lui.

«C’est une grosse préoccupation pour le secteur agricole, mais par-dessus cela, la valeur économique d’avoir la route et la voie ferrée ouverte, et pas complètement sous l’eau, est très importante», dit le maire.

En comptant les lignes de transmission, le parc éolien, la route et le chemin de fer dans le secteur, le gouvernement du N.-B. estime que l’activité économique de l’isthme de Chignecto vaut environ 35 milliards $ par an.

Andrew Black affirme qu’il s’agit d’un enjeu à la fois fédéral et provincial, et que les provinces ont donc leur rôle à jouer. Il rappelle aussi que les coûts de construction augmentent au fur et à mesure que les gouvernements attendent avant de trouver un compromis.

Le maire affirme même que les gouvernements des autres provinces de l’Atlantique devraient peut-être participer au financement.

«Ce n’est pas juste le N.-B. et la Nouvelle-Écosse. L’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador, une bonne partie de leur commerce doit passer à travers la Nouvelle-Écosse», dit le maire.

La députée de Memramcook-Tantramar, Megan Mitton, s’impatiente aussi.

«C’est vraiment frustrant, je suis impatiente et pour les gens de ma circonscription, ce qui est important, ce n’est pas qui paie quel pourcentage, c’est qu’ils soient protégés d’une crise climatique.»