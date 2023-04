Inondations: le pire est de nouveau évité

Tout semble vouloir indiquer que la saison de la crue des eaux printanières est sur le point de se terminer dans les différentes régions du Nouveau-Brunswick.

Encore cette année, le pire a été évité alors que les riverains n’ont pas eu à revivre le scénario catastrophique du printemps 2018.

Dans sa plus récente mise à jour portant sur la surveillance du fleuve, l’Organisation des mesures d’urgence (OMU) a indiqué que les niveaux d’eau dans la vallée inférieure du fleuve Saint-Jean devraient diminuer en début de semaine dans les régions de Fredericton et de Saint-Jean, tout en demeurant élevés dans les secteurs de Jemseg, Gagetown et Sheffield-Lakeville Corner où les niveaux d’eau demeurent au-dessus du niveau d’inondation.

En début de week-end, l’OMU ne rapportait aucune inondation de résidences ou d’édifices.

Les inondations sont toutefois à l’origine de quelques fermetures de routes survenues à Jemseg, Maugerville et Lakeville Corner.

Au Madawaska, les niveaux d’eau et les débits sont désormais considérés comme normaux par l’OMU, à l’exception du secteur de Saint-Hilaire où les niveaux d’eau se maintiennent près du niveau de crue.

Partout ailleurs dans le Haut et le Bas-Madawaska, les niveaux d’eau et les débits sont loin de représenter une menace.

«Les niveaux d’eau descendent lentement, mais sûrement», a résumé Tom Levesque, coordonnateur de la gestion régionale des urgences au Madawaska.

«La neige est presque toute fondue, même s’il y avait un peu de pluie au cours des prochains jours, ça n’aurait pas un impact significatif dans le Nord-Ouest de la province. Par contre, de fortes précipitations dans la région de Fredericton pourraient beaucoup compliquer les choses».

Selon les plus récentes prévisions météorologiques d’Environnement Canada, il se pourrait bien que la pluie soit absente du paysage tout au long de la semaine au Nouveau-Brunswick.

L’OMU a souligné que les activités nautiques ne sont pas recommandées au cours de la semaine.

«Les gens devraient éviter pour l’instant les cours d’eau et les activités comme le kayak et le canot, les niveaux d’eau demeurent élevés, les courants sont forts et l’eau est très froide à ce temps-ci de l’année», prévient Tom Levesque.