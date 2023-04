La CSR Chaleur souhaite l’implantation d’un programme de petits déjeuners dans les écoles

La Commission de services régionaux Chaleur (CSR) sollicite l’aide du gouvernement pour l’instauration d’un programme qui permettrait d’offrir des petits déjeuners gratuits dans l’ensemble des écoles du Nord-Est du Nouveau-Brunswick.

Une résolution demandant l’envoi d’une lettre au gouvernement qui demande le financement de la distribution de petits déjeuners pour les établissements scolaires a été approuvée par les élus qui siègent au sein de la direction de la CSR Chaleur.

Depuis septembre 2022, un programme qui a le soutien du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance permet la distribution d’aliments sains dans 110 écoles des districts scolaires Anglophone East, Anglophone West, Anglophone South et francophone sud.

Dans le cadre de son programme de nutrition pour les élèves, Food Depot Alimentaire fournit quotidiennement 5000 petits déjeuners à des écoles néo-brunswickoises tout en soutenant les fermes et l’achat local.

La CSR Chaleur a mis en lumière une étude menée en 2018-2019 qui démontrait qu’un total de 1766 enfants de la région Chaleur n’ont pas accès à un déjeuner tous les matins.

«Nous voudrions voir une équité territoriale afin de pouvoir offrir aux enfants de la région Chaleur un bon repas matinal de sorte à pouvoir faire bénéficier du même coup leur concentration et leurs opportunités d’apprentissage», a déclaré Jennifer Pitre, la gestionnaire du développement communautaire de l’organisme.

«C’est synonyme des difficultés qu’ont certaines familles à joindre les deux bouts et à faire face à l’augmentation du coût de la vie», a souligné Daniel Guitard, le président de la CSR Chaleur.

Selon lui, il est désolant de constater que certains élèves arrivent à l’école sans avoir pu compter sur l’apport d’un petit déjeuner.

«C’est inadmissible de voir encore ça en 2023 dans un pays riche où il y a des programmes sociaux et dans une province qui dégage des surplus financiers par millions. Si c’est facile d’envoyer des gens sur la Lune et sur Mars, je pense qu’il est possible d’offrir des déjeuners à nos enfants», a ajouté celui qui est le maire de Belle-Baie.