La domination libérale se poursuit dans Restigouche-Chaleur avec Marco LeBlanc

Véritable château-fort libéral depuis près d’une cinquantaine d’années, la circonscription de Restigouche-Chaleur conservera sa teinte rouge jusqu’à la prochaine élection provinciale.

C’est sans véritable grande surprise que le candidat Marco LeBlanc l’a emporté, prolongeant ainsi la dynastie libérale d’au moins une autre année et demie.

La victoire aura toutefois été convaincante, dans la même veine que celle de son prédécesseur, Daniel Guitard, qui avait obtenu 55% des voix (en 2020).

M. LeBlanc a récolté 2461 votes contre 1541 pour la verte Rachel Boudreau, ancienne conseillère et mairesse de Petit-Rocher.

Comme en 2020, la candidate du Parti vert est arrivée au deuxième rang. La conservatrice Anne Bard-Lavigne a accumulé 771 voix, et le candidat néo-démocrate, Alex Gagné, 95.

«Je suis très fier de ce que notre équipe a accompli au cours des 55 derniers jours. J’ai cogné à plus de 2000 portes lors de ma campagne afin de rencontrer les gens, et c’est exactement ce que je veux être, un député près des électeurs, accessible», a confié le jeune député de 32 ans.

Jusqu’à tout récemment membre de l’équipe du député libéral fédéral d’Acadie-Bathurst, Marco LeBlanc estime que son élection est un message clair au gouvernement conservateur de Blaine Higgs, soit celui que le Nord refuse de plier l’échine.

«Il faut voir cette élection comme un message clair de la part des électeurs au premier ministre et à son équipe, soit que ses politiques sont inacceptables pour notre circonscription. Nous – avec Susan Holt en tête -, avons une équipe dynamique et on propose une nouvelle approche. Le fait que nous ayons gagné les trois partielles ce soir démontre qu’on est solide et qu’on est très sérieux pour l’élection générale de 2024», ajoute-t-il.

Lors de la dernière élection provinciale, le Parti vert avait récolté 1896 votes. Si le nombre est inférieur cette fois, le pourcentage du vote, lui, a augmenté. Bien qu’il s’agisse d’une défaite, sa candidate actuelle y voit du positif dans ce résultat.

«Ce n’est pas le résultat que l’on souhaitait, mais je suis néanmoins contente de voir que notre pourcentage a augmenté. Ça signifie que le parti et ses idées progressent tranquillement dans la région, et que l’on se rapproche d’une victoire. Somme toute, je demeure très optimiste à la suite de ce résultat», a-t-elle exprimé à l’Acadie Nouvelle, déplorant toutefois la faible participation citoyenne.

«Il faut se poser la question à savoir pourquoi moins de 50% de la population pouvant voter le fait», dit-elle.

Maintenant, qu’en est-il de l’élection générale prévue pour l’an prochain? Mme Boudreau dit vouloir prendre un moment afin de réfléchir à savoir si elle remontera ou non dans l’arène.

«Ça me fait trois élections en trois ans, c’est beaucoup. Je vais prendre le temps d’y réfléchir, mais cela ne signifie pas un non pour autant», ajoute-t-elle.

Restigouche-Chaleur était auparavant détenue par le député libéral Daniel Guitard. Il a annoncé sa démission en octobre dernier afin de présenter sa candidature au poste de maire de la nouvelle municipalité regroupée de Belle-Baie. Il l’avait emporté aux dépens de l’actuelle candidate du Parti vert, Rachel Boudreau, qui convoitait également la mairie de Belle-Baie.

Comptant près de 11 000 électeurs, la circonscription de Restigouche-Chaleur s’étend de la communauté de Blackland à l’ouest à North Tetagouche à l’est. Elle comprend notamment les municipalités de Belledune, Nigadoo, Pointe-Verte et Petit-Rocher.

Selon Élections NB, 4747 électeurs avaient exercé leur droit de vote. Le taux de participation était estimé à 43,2%.