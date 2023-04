Les enseignants veulent reprendre les négociations

Les enseignants se disent ouverts à retourner à la table des négociations avec le gouvernement afin de conclure une nouvelle convention collective.

Les enseignants de la province sont sans convention collective depuis le 28 février 2021.

Bien que des pourparlers visant à renouveler le contrat de travail des quelque 9000 membres de la Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick (FENB) soient en cours depuis septembre, un terrain d’entente n’a toujours pas été trouvé avec la province.

Estimant que «le citron avait été assez pressé», la FENB a lancé une campagne de sensibilisation il y a une vingtaine de jours afin d’exiger de meilleures conditions salariales de la part de Fredericton.

Pour l’instant, l’initiative a eu peu d’effets et les négociations restent au point mort. Les pourparlers devraient toutefois reprendre d’ici une dizaine de jours lors du début des travaux d’une commission de conciliation mise sur pied afin de trouver un accord entre les deux parties.

La FENB garde toutefois la porte ouverte à la reprise des pourparlers si la province tend la main.

«S’ils ont quelque chose de nouveau à nous présenter, nous n’aurions rien à perdre en allant s’asseoir pour les écouter, mais vu qu’on n’a rien entendu, ça veut sans doute dire qu’ils n’ont pas changé leur position», dit Nathalie Brideau, coprésidente de la FENB.

Guerre de chiffres

La FENB n’a pas souhaité donner de détails sur les augmentations salariales que souhaitent obtenir les enseignants, mais elle juge insuffisante l’offre présentée par le gouvernement, soit une augmentation salariale annuelle de 2% au cours des cinq prochaines années.

«On a accepté des miettes dans les dernières années, des augmentations de 0,5% ou de 1%, et les enseignants sont d’avis que c’est assez et qu’ils méritent leur part», déplore Nathalie Brideau.

Devant le Comité permanent des prévisions et de la politique budgétaire le 18 avril, le ministre de l’Éducation, Bill Hogan, a toutefois prétendu que les enseignants du Nouveau-Brunswick sont parmi les mieux rémunérés des provinces de l’Atlantique.

Les enseignants néo-brunswickois touchent aujourd’hui un salaire annuel de 82 296$, un montant supérieur à celui de leurs collègues de la Nouvelle-Écosse (81 514$) et de leurs collègues de Terre-Neuve-et-Labrador (73 242$), a déclaré le ministre.

«Si les enseignants acceptaient l’offre que nous leur avons soumise, ils toucheraient 93 133$ en 2025, ce qui serait au-dessus du salaire des autres provinces de l’Atlantique», a déclaré M. Hogan.

La FENB tient toutefois à nuancer les chiffres avancés par le ministre Hogan.

«Quand on regarde ce que M. Hogan a choisi comme chiffres, il s’agit des montants tout en haut de l’échelle salariale, nuance Mme Brideau. Le problème, c’est surtout pour les enseignants qui sont en début de carrière.»

En effet, en 2023, un enseignant néo-brunswickois qui débute sa carrière touche un salaire annuel de 53 372$. En Nouvelle-Écosse et sur l’Île-du-Prince-Édouard, ce salaire est respectivement de 57 112$ et 61 308$. Le salaire des enseignants néo-écossais risque d’ailleurs d’augmenter bientôt puisque des négociations visant à renouveler leur convention collective sont en cours.

D’après la FENB, Fredericton doit impérativement faire mieux afin d’améliorer le recrutement et la rétention des enseignants dans la province.

«Comment attirer les jeunes enseignants lorsqu’ils savent qu’ils n’ont pas à aller très loin, soit en Nouvelle-Écosse ou sur l’Île-du-Prince-Édouard, pour obtenir un salaire de près de 8 000$ de plus par année?», illustre-t-elle.

D’ici la reprise des négociations avec la province, la FENB compte bien continuer les manifestations prévues dans le cadre de sa campagne de sensibilisation. La fédération espère signer une nouvelle convention collective avant la fin de l’année scolaire.

Le ministère de l’Éducation n’a pas pu répondre à nos questions à ce sujet.