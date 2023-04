Personnel de soins: une hausse de salaire bien accueillie, mais toujours loin de l’équité

Le personnel des soins à domicile et des foyers de soins spéciaux a reçu une augmentation de salaire dans le budget provincial de 2023. Cette hausse est bien accueillie par les intervenants de ce secteur, mais leur salaire est toujours loin d’être équitable, selon la Coalition pour l’équité salariale du N.-B.

Le gouvernement versera 44,9 millions $ en augmentations salariales pour les personnes préposées aux soins, dont 2,50$ pour celles employées dans les services de soutien à domicile et dans les foyers de soins spéciaux.

Le personnel de soins à domicile recevra donc un salaire de 20$ l’heure, et le personnel des foyers de soins spéciaux recevra maintenant 19$ l’heure.

Mais selon des évaluations d’emplois réalisées par la Coalition pour l’équité salariale du N.-B., les salaires de ces emplois à prédominance féminine devraient plutôt être de 24,99$ pour être équitables à des emplois à prédominance masculine, tels que des préposés à l’entretien et des contremaîtres.

Cristie Dykeman, propriétaire d’un foyer de soins spéciaux dans la région de Fredericton, affirme que le personnel de soutien ont plusieurs responsabilités, comme la cuisine, le lavage ainsi que l’administration des médicaments et des soins personnels pour les clients.

Elle affirme que les foyers comme le sien ne peuvent pas générer des revenus pour augmenter les salaires eux-mêmes puisque le gouvernement détermine et subventionne les salaires, et qu’il détermine aussi les frais que les foyers peuvent demander aux clients pour leurs services.

«Nous nous sommes tournés vers le gouvernement pour qu’ils augmentent le salaire. Mais si on pense à l’équité salariale avec des secteurs masculins, on devrait être à 24,99$», dit-elle.

Mme Dykeman dit que l’augmentation de salaire est la bienvenue, mais qu’elle pourrait être plus élevée. «Nous sommes reconnaissantes de l’avoir, mais on n’en est pas où on a besoin d’être pour inciter les travailleuses à rejoindre le secteur.»

Elle affirme que le recrutement est particulièrement difficile dans ce secteur.

«C’est très difficile de recruter et de garder des travailleuses. Il y a d’autres secteurs, d’autres niveaux de soins comme les hôpitaux, où le personnel de soutien à la personne peut aller travailler et gagner plus d’argent», dit-elle.

La Coalition affirme aussi que d’autres catégories de soins à la personne ne se rapprochent pas aussi vite de l’équité salariale.

Le gouvernement prévoit aussi une augmentation de 9,7 millions $, soit 2$ de l’heure pour le personnel des foyers de groupe, et 1$ de l’heure pour le personnel des résidences communautaires, des services de soutien à la famille, des soins auxiliaires et de Programmes et services de soutien et l’emploi.

Selon les calculs de la Coalition, ces salaires devraient se situer entre 27,40$ et 28,86$, selon le type d’emploi, pour être équitables. La plupart de ces emplois sont plutôt rémunérés à 19,80$ l’heure.

Laurie Anderson, une conseillère en intégration communautaire dans une résidence communautaire, accueille bien l’augmentation de salaire, et affirme que le gouvernement «reconnaît combien le personnel est sous-payé», mais elle reste sur sa faim.

«L’investissement dans les augmentations salariales aurait dû être uniforme pour tous les services de soins. Le gouvernement devrait tenir compte de la valeur des emplois pour toute augmentation salariale future», affirme-t-elle dans un communiqué de la Coalition pour l’équité salariale du N.-B.