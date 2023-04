Procès de Steven Laurette: conclusion du témoignage de la présumée victime

Le procès de Steven Laurette, qui fait face à des accusations d’agression sexuelle et de contacts sexuels sur une personne âgée de moins de 16 ans, s’est poursuivi lundi à Bathurst avec la conclusion du témoignage de la victime alléguée dans cette affaire.

La jeune femme a comparu pour une deuxième journée par visioconférence à partir d’une autre salle du palais de justice de Bathurst et a répondu durant quelques heures aux questions provenant de la Couronne et de la défense.

Le procureur de la Couronne, Me Yves Duguay, s’est surtout attardé aux discussions écrites qu’a eues la victime alléguée avec l’accusé et quelques proches durant un certain temps sur l’application Messenger.

La témoin a également eu à détailler quelque peu au tribunal le genre de relation qu’elle avait entretenue à partir de l’automne 2018 avec Steven Laurette, qui était âgé de 40 ans à l’époque.

Dans un contre-interrogatoire mené par l’avocat de la défense, Me Alex Pate, la présumée victime – qui avait 14 ans à l’époque – a dû à nouveau s’expliquer au sujet de sa consommation d’alcool et de cannabis avec l’accusé et quelques proches.

Lors de son témoignage, elle a également raconté de quelle façon sa mère l’avait sanctionné lorsqu’elle a eu vent de ces gestes posés chez une proche.

Interrogée brièvement, la mère de la jeune femme a à son tour relaté de quelle façon les sanctions étaient tombées sur sa fille et quelques détails portant sur le déclenchement de l’enquête policière qui a débouché sur le dépôt de deux accusations à l’endroit de Steven Laurette.

Dans un témoignage livré la semaine dernière, la jeune femme avait affirmé avoir subi des attouchements sexuels de la part de Steven Laurette et avoir eu quelques relations sexuelles avec l’accusé qui est âgé de 44 ans.

Les faits reprochés au résident de Tetagouche Sud se seraient déroulés entre décembre 2018 et mars 2019 à Petit-Rocher, à Nigadoo et à Pointe-Verte.

Les procédures reprendront mardi matin, en Cour du Banc du Roi, à Bathurst. La Couronne entend faire témoigner deux autres témoins d’ici la fin du procès, témoins qui ne peuvent être identifiés en vertu d’une ordonnance du tribunal.