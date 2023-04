Susan Holt élue: «Je vais travailler d’arrache-pied sur le terrain pour vous autres»

Susan Holt pourra bientôt en découdre avec le premier ministre Blaine Higgs à l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick.

La chef libérale a passé avec succès son premier test électoral en mettant la main sur la circonscription de Bathurst-Est-Nepisiguit-Saint-Isidore lors de l’élection partielle tenue lundi soir.

La candidate libérale a récolté l’appui de 58% des électeurs qui se sont prévalus de leur droit de vote, soit 2343 voix.

Serge Brideau, le candidat du Parti vert, a offert une performance honorable, récoltant 1411 voix, soit la faveur de 35% des électeurs

Alex White, le chef intérimaire du NPD du Nouveau-Brunswick, n’a jamais été véritablement dans la course en récoltant à peine 227 votes.

Le taux de participation des électeurs au scrutin s’est établi à 38%, selon les données d’Élections NB.

Le Parti progressiste-conservateur ne présentait pas de candidat dans la circonscription de Bathurst-Est–Nepisiguit–Saint-Isidore afin de faciliter l’entrée à l’Assemblée législative de la chef libérale.

«Je vais travailler d’arrache-pied sur le terrain pour vous autres. On a besoin de faire de la politique positive et constructive», a promis la nouvelle élue en s’adressant aux électeurs de la région lors d’un rassemblement partisan tenu lundi soir au centre-ville de Bathurst.

La chef libérale a indiqué que sa formation subissait actuellement une cure de rafraîchissement avec la venue de trois nouveaux députés à l’Assemblée législative.

La victoire de Susan Holt ne faisait aucun doute dès le dépouillement des premières boîtes de scrutin.

La politicienne ne tenait cependant rien pour acquis durant tout le déroulement de la campagne électorale, sachant que son opposant du Parti vert représentait une certaine menace.

«J’ai abordé la campagne avec optimisme et confiance, en évitant toutefois de dire que c’était gagné d’avance», a affirmé la nouvelle députée libérale.

Susan Holt succède à Denis Landry qui a représenté la circonscription de 2014 à 2022.

Issue du secteur des technologies de l’information, la mère de famille originaire de Fredericton est devenue chef du Parti libéral du Nouveau-Brunswick en août 2022.

Serge Brideau dit sortir de cette course électorale la tête haute.

«Je ne peux pas dire que j’ai perdu, je n’ai tout simplement pas gagné!», a affirmé le chanteur de la populaire formation musicale Les Hôtesses d’Hilaire.

«Je suis fier du travail accompli et d’avoir obtenu la faveur de 35% des électeurs. L’expérience politique a été extraordinaire et je vais la revivre lors de l’élection de 2024», a ajouté le candidat du Parti vert.

L’ancien député de la circonscription, Denis Landry, a indiqué que les électeurs sont désormais entre bonnes mains avec l’élection de Susan Holt.

«C’est une circonscription qui offre une belle représentation de tout le Nouveau-Brunswick avec ses secteurs urbains et ruraux, ses terres et la mer et une population francophone et anglophone», a affirmé celui qui est depuis peu maire de la municipalité des Hautes-Terres.

Lors de l’élection générale de septembre 2020, le candidat libéral Denis Landry avait obtenu l’appui de 63% des électeurs et facilement défait sa principale opposante du Parti progressiste-conservateur.