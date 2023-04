Un autre Salon du livre satisfaisant à Edmundston

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Le taux d’achalandage du Salon du livre d’Edmundston est revenu à un seuil comparable à ce qui existait avant la pandémie, et ce, au grand bonheur des organisateurs.

Selon les chiffres compilés, dimanche, à quelques heures de la fin du salon, l’événement avait permis de toucher plus de 14 000 personnes.

Ce nombre inclut les visiteurs, mais aussi tout ce qui touche la participation des activités liées au salon, que ce soit les soirées littéraires, tables rondes et visites dans les écoles notamment.

«On est très satisfait. Les gens ont été au rendez-vous et on a réussi à s’approcher des chiffres des éditions pré-pandémie. Nos chiffres du dimanche ne sont pas complets, mais, malgré cela, nous avons eu un très bon achalandage», a indiqué la directrice générale du Salon du livre d’Edmundston, Annie Lamoureux.

Du côté du nombre d’auteurs, environ 115 ont pris part au Salon du livre. Une cinquantaine de maisons d’édition étaient représentées.

Mme Lamoureux s’est dite particulièrement fière de la participation des jeunes. Sur un total d’environ 5000 élèves dans le District scolaire francophone du Nord-Ouest, environ 2800 ont visité le salon avec leur école.

Le nombre d’auteurs jeunesse présents au gymnase de la Cité des jeunes A.-M.-Sormany d’Edmundston lors de ces visites était également plus grand que par le passé, étant donné que les traditionnelles visites scolaires ont été réalisées avant le début officiel de l’événement.

«Ç’a été le “fun” et ç’a paru que les jeunes ont aimé cela, car plusieurs sont revenus par la suite avec leurs parents au cours de la fin de semaine.»

Outre le volet jeunesse, la directrice générale du Salon du livre d’Edmundston a aussi souligné le succès qu’ont connu les deux soirées littéraires, soit la Soirée de filles et la Veillée littéraire.

«Les deux activités ont affiché presque complet. On est vraiment fiers de ces deux soirées qui se sont démarquées cette année.»

Les auteurs et les éditeurs qui ont participé au Salon du livre d’Edmundston ont, comme d’habitude, bien aimé leur expérience.

«Les salons du livre sont les seuls moments où l’on peut vraiment rencontrer nos lecteurs, alors je suis là “all the way” (…) Ces discussions me passionnent, car je travaille beaucoup avec l’oralité et la région, Alors, le fait d’avoir ce retour-là des gens, ça me nourrit», s’est réjoui l’auteur Sébastien Bérubé, qui profitait de l’occasion pour présenter son plus récent livre, Rivières-aux-Cartouches: Histoires à se coucher de bonne heure.

«L’accueil est agréable et on prend toujours bien soin de nous. (…) Il y a eu un bel achalandage, même s’il y avait d’autres activités en fin de semaine comme les parties de hockey du Blizzard», a mentionné la propriétaire et éditrice de la maison d’édition Bouton d’or Acadie, Louise Imbeault.

Annie Lamoureux avoue que les organisateurs du salon étaient un peu inquiets en raison des autres activités importantes qui ont eu lieu à Edmundston au cours du weekend. Il y avait notamment deux parties du Blizzard d’Edmundston qui ont eu lieu au centre Jean-Daigle, les 20 et 21 avril, ainsi que le Championnat de judo de l’est du Canada qui s’est tenu au Pavillon sportif les 22 et 23 avril.

«On a eu de petites inquiétudes au début, mais ç’a bien été. C’est là que l’on se rend compte que le salon est bien ancré dans les habitudes des gens et que c’est devenu un événement incontournable dans la région.»

Même si le plus récent Salon du livre d’Edmundston est à peine terminé, les organisateurs ont déjà leurs yeux rivés sur la 39e édition.

«On a commencé à regarder ce que l’on va garder. On veut voir s’il y a des choses nouvelles que l’on souhaite apporter. Comme je vais être en poste à l’année pour le salon du livre, ça nous permettra de créer des partenariats avec d’autres organismes et donner une certaine visibilité au salon, autre que juste pendant les quatre jours de l’événement. Il y a plein de choses qui mijotent», a conclu Annie Lamoureux.