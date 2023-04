Crabe: des prix décevants, mais des prises abondantes

Les associations de crabiers sont d’avis que le ralentissement des débarquements demandé par les transformateurs de crabe ne devrait pas nuire à la saison des pêcheurs.

Depuis le début de la saison, le 10 avril, les crabiers rapportent que les prises sont excellentes.

Les captures sont à ce point bonnes que les usines de transformation peinent à répondre à la demande.

La semaine dernière, Radio-Canada a rapporté que l’Association des transformateurs de crabe du Nouveau-Brunswick demande maintenant un ralentissement de la cadence des débarquements.

D’après l’Association des crabiers acadiens (ACA), il s’agit d’abord et avant tout d’une bonne nouvelle.

«C’est signe que les stocks sont en bonne santé, se réjouit Robert Haché, directeur général de l’ACA. Nous sommes très contents et satisfaits, le crabe est au rendez-vous, les crabes juvéniles sont là en quantité. Ce sont de bonnes nouvelles pour l’industrie.»

Bien que cette abondance fasse en sorte que les transformateurs demandent aux pêcheurs d’espacer leurs sorties en mer, M. Haché rappelle que c’est souvent le cas en début de saison. Il ne s’agit pas d’un véritable problème, du moins pour l’instant.

«C’est sûr que ça met une pression sur le secteur de la transformation, mais il y a toujours ce genre de difficulté lors des deux premières semaines de la saison, même si c’est peut-être plus prononcé cette année. Lorsqu’une usine dit à un pêcheur qu’elle est à capacité et demande de faire les débarquements le surlendemain, les pêcheurs sont capables de s’ajuster.»

La Fédération régionale acadienne des pêcheurs professionnels (FRAPP) est elle aussi d’avis que le ralentissement demandé par les transformateurs ne devrait pas poser trop de problèmes, tant et aussi longtemps que les pêcheurs réussissent à pêcher la majorité de leur quota de crabe avant l’arrivée des baleines noires.

«Les pêcheurs sont un peu coincés entre l’arbre et l’écorce, analyse Jean Lanteigne, directeur général de la FRAPP. Ils doivent capturer leur contingent avant l’arrivée des baleines. Je crois toutefois que nous aurons assez de temps pour y arriver, il n’y a pas trop d’inquiétudes pour l’instant, même si c’est un stress supplémentaire pour le pêcheur.»

Puisque la plupart des bateaux sont aujourd’hui dotés de cales pouvant contenir de l’eau de mer, les pêcheurs peuvent plus facilement s’ajuster aux demandes des transformateurs, ajoute-t-il.

«Ce qui aide c’est que la majorité de la flottille est dotée de cales à eau, ce qui permet de garder le crabe vivant plus longtemps à l’intérieur du bateau.»

M. Lanteigne prédit que la pression ressentie chez les transformateurs ira en diminuant au cours des prochains jours puisque les débarquements seront de moins en moins importants.

«On est sympathique à la situation des travailleurs d’usine, dit-il. Il n’y a que 24 heures dans une journée et les gens ont besoin de repos si on veut qu’ils soient en forme pour travailler le lendemain.»

Le prix demeure un irritant

Malgré l’optimisme ressenti en raison de la santé des stocks, Jean Lanteigne reconnaît que la question du prix offert aux pêcheurs pour leurs prises demeure décevante.

M. Haché partage aussi cette frustration et a bon espoir que la demande et la valeur du crabe bondiront sur le marché américain.

«Même si les prises sont bonnes, un prix oscillant entre 2$ et 2,50$ la livre, ça complique les affaires pour les pêcheurs, dit-il. Nous sommes toujours convaincus que le prix va remonter pendant la saison, à moins qu’il y ait une situation économique qui fait en sorte que les Américains deviennent extrêmement frileux au niveau des denrées alimentaires. On ne pense pas que ce sera le cas, c’est le plein emploi aux États-Unis, l’économie roule bien. On regarde ça et on se dit que quelque chose cloche au niveau des prix.»

L’Association des transformateurs de crabe du Nouveau-Brunswick n’a pas donné suite à notre demande d’entrevue.