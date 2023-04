Kedgwick se prépare au début du chantier de la rue Notre-Dame

Le conseil municipal de Kedgwick a présenté à ses citoyens, mardi soir, un avant-goût du véritable chantier de construction que deviendra la rue Notre-Dame d’ici quelques semaines (mi-mai) jusqu’à la fin septembre.

Au cours des dernières semaines, le maire de Kedgwick, Éric Gagnon, a fait beaucoup de porte- à-porte dans le secteur de la rue Notre-Dame.

C’est qu’il tenait à informer personnellement les résidents et les commerces de l’endroit de l’ampleur des travaux qui débuteront sous peu sur cette artère. Mardi soir, c’est la population en entier de sa communauté qui était invitée à prendre connaissance du plan de match pour les mois à venir.

«C’est vraiment gros, on défait tout. On parle approximativement de 1000 à 1500 voyages de camions qui seront nécessaires pour enlever la terre. C’est énorme. Un tel projet aura des impacts à plusieurs niveaux, jusqu’à la collecte des déchets», explique M. Gagnon, soulignant qu’une rencontre publique avec ses citoyens était loin d’être superflue.

Au dire du maire, la réfection de la rue Notre-Dame est nécessaire depuis des années. L’endroit n’aurait pas été refait en profondeur depuis les années 1960. Plus qu’un simple asphaltage, le conseil a profité de l’occasion pour refaire toute la tuyauterie (conduites d’eau, égouts pluviaux, etc.) située sous cette importante artère routière du Restigouche-Ouest. Idéalement, les promoteurs espèrent pouvoir terminer la portion asphaltage au courant du mois d’août. Le coût du projet est estimé à 3,9 millions $.

«On refait vraiment la partie problématique de cette rue et ça fait longtemps qu’on l’attend. Dans un seul projet, on va régler une tonne de problèmes tout en embellissant grandement la rue principale. On sait par contre que ça va déranger les citoyens, les commerces et les touristes pendant plusieurs semaines. C’est un gros coup à donner, mais une fois que ce sera fait, ça va être beau et on va avoir l’esprit tranquille pour un bon moment», indique le maire.

La patience de la population et des automobilistes sera d’ailleurs mise à rude épreuve, car il n’est pas prévu de dévier le trafic sur les routes secondaires de la municipalité, risquant ainsi de les abîmer prématurément par un fort achalandage. On entend plutôt fonctionner par alternance sur une seule voie de la rue Notre-Dame puisque les travaux seront effectués un côté à la fois.

Courbe et piste

Cette réfection en profondeur de la rue Notre-Dame était par ailleurs le moment rêvé d’améliorer une partie de celle-ci jugée dangereuse, soit la courbe prononcée située à l’entrée du village, soit en face du supermarché et à deux pas d’une garderie. Le conseil a pu s’entendre avec un propriétaire privé afin de faire l’acquisition d’une portion de terrain permettant l’agrandissement de la route à cet endroit.

Cette portion de route a toujours été jugée problématique en raison de cette courbe. Bien qu’il n’y ait pas eu des tonnes d’accidents graves liés à celle-ci, M. Gagnon estime que ce n’est que pure chance. Dorénavant, l’angle de la courbe sera moins aigu. D’ailleurs, la rue Notre-Dame s’étendra sur trois voies, sur quelques mètres, à cet endroit puisqu’il s’agit d’une intersection avec la rue des Montagnes menant à Saint-Martin-de-Restigouche.

«C’est clair à mes yeux que ce n’était qu’une question de temps avant qu’il arrive une tragédie à cet endroit, surtout avec la hausse du nombre de camions lourds à laquelle on assiste dernièrement. Avec les améliorations que nous allons apporter, il va toujours y avoir une bonne courbe, mais ce serait beaucoup moins dangereux qu’en ce moment», estime M. Gagnon.

Un autre ajout de taille avec ce projet est la création – sur un des côtés de la rue – d’une piste multifonctionnelle asphaltée d’une largeur de 12 pieds. Celle-ci sera éclairée par de nouveaux lampadaires fonctionnant à l’électricité ainsi qu’à l’énergie solaire.

«Quand on embarque dans un tel projet, il faut penser à tout et aller tirer le maximum de chaque situation, de chaque dollar, car ça n’arrive pas souvent. Pas question de se reprendre, de défaire quelques années plus tard parce qu’on a oublié d’ajouter quelque chose. Ce projet-ci, on le fait pour du long terme, alors aussi bien que ce soit à notre goût et selon nos besoins dès le départ», exprime le maire.

Faire plus

Pour ce projet, pas de perte. On souhaite en effet que l’ancien asphalte de la rue Notre-Dame soit recyclé. On prévoit en effet le concasser et l’étaler sur un sentier existant de la communauté utilisé par les VTT, mais aussi par de nombreux marcheurs. On espère ainsi en améliorer la qualité, mais également diminuer la poussière soulevée par les véhicules récréatifs, un irritant pour les résidents demeurant à proximité.

Il n’y a pas que l’asphalte qui sera recyclé. Le conseil a en effet demandé à ce que les surplus de terre inutilisée – et non réclamée par les citoyens – soient dirigés vers un site appartenant à la municipalité afin de le niveler dans le cadre d’un projet de développement futur.