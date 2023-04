La famille de Jackie Vautour n’a pas l’intention d’abandonner de sitôt

Deux semaines après la disparition de sa demeure, Rocky Vautour affirme que «c’est loin d’être fini.» Il a l’intention de poursuivre la lutte pour ce qu’il considère être une injustice.

Le fils du rebelle acadien Jackie Vautour continue de se rendre régulièrement sur le lieu de son ancienne demeure à l’intérieur du parc national Kouchibouguac, mais il se sent surveillé.

«Je suis descendu hier (lundi), dit-il. J’ai encore vu des gardiens du parc. Ils sont deux par truck. Ils surveillent ce qui se passe.»

«Ils vont être ici pour un bon bout de temps parce que moi, je ne m’attends pas à céder», mentionne-t-il, en rapport à la surveillance policière et des gardes de parc dont il fait parfois les frais depuis le 11 avril.

«Ce qu’ils font là coûte une fortune à la province», mentionne avec dépit son frère Edmond.

La famille Vautour croit en ses droits.

«C’est là que j’ai passé la plupart de ma vie», rappelle Rocky Vautour en rapport au terrain où son père habitait dans le parc Kouchibouguac.

Depuis l’intervention des autorités du parc, ce dernier s’est rendu «plusieurs fois» sur les lieux pour examiner et prendre des photos.

Lorsqu’il s’y rend, il découvre certains articles lui appartenant ainsi qu’à sa famille. ll parle «d’un vrai mess».

«Il n’est rien resté, à part des débris. Je suis presque sûr qu’ils ont défait les trois camps, la grosse shed, la roulotte où je restais et la grosse roulotte (fifth wheels) où mon père passait ses étés.»

«Je ne sais pas comment ils ont pu amener le fifth wheels. Il n’y a personne qui a vu ça passer», informe pour sa part Edmond Vautour.

«La roulotte, elle, était finie. Ça faisait deux ans qu’elle était finie», atteste Rocky Vautour en parlant du domicile de son père. Il a tout de même passé son dernier hiver à l’intérieur de celle-ci. Il travaillait alors sur la cabane neuve de son frère Roy, décédé en 2020, pour y demeurer. Celle-ci est située de l’autre côté de la route 117. Rocky Vautour avait des articles personnels dans cette cabane.

«Je crois qu’ils ont tout démoli», regrette-t-il.

À l’endroit où il y avait un hangar – la shed -, il a vu par terre des articles qui se trouvaient dans l’abri.

Il a également trouvé une hache appartenant à son père, qu’il a prise en photo sur une butte de terre.

Le 11 avril, une opération orchestrée par Parcs Canada visait à déplacer les biens de la famille de Jackie Vautour à l’extérieur des limites du parc national Kouchibouguac.

Parcs Canada indique avoir respectueusement demandé que l’occupation qualifiée d’illégale du parc national Kouchibouguac prenne fin dans un délai raisonnable.

«Nous avons offert d’aider la famille Vautour à relocaliser les biens et structures de Mme Yvonne Vautour à un endroit souhaité à l’extérieur du parc national. Cette demande a été refusée», peut-on lire dans un communiqué de presse de l’agence fédérale.

Il demeure tout de même difficile à ce jour de savoir quelles structures ont été délocalisées ou si tout a été détruit. Après quelques demandes de précisions, Parcs Canada n’est toujours pas clair à ce sujet.

Dans un courriel reçu le 20 avril, l’agence indique que «Toutes les structures étaient irrécupérables et ont été enlevées et disposées de manière appropriée. Le tipi qui se trouvait sur le site fut démantelé et entreposé avec les biens personnels de la famille.»

Parcs Canada indique ensuite que les biens de la famille ont été emballés et transportés à une installation d’entreposage de libre-service sécurisée à l’extérieur du parc national.

«Parcs Canada a réussi à partager les détails nécessaires pour récupérer ces items avec un membre de la famille», indique l’agence par courriel.

Edmond Vautour affirme que sa famille n’a rien récupéré de Parcs Canada. «Il n’y a personne d’entre nous qui a parlé avec Parcs Canada», assure-t-il.

En fait, une enveloppe a été livrée chez un membre de la famille, mais personne n’avait encore ouvert cette enveloppe, selon Edmond Vautour.

Rocky Vautour n’est pas pressé de récupérer ses biens personnels que Parcs Canada a retirés de son domicile.

«Je ne suis pas pressé parce que je sais que tout n’est pas là», avance-t-il, à propos de ses biens personnels.

En fait, il a trouvé dans un fossé une partie de sa monnaie ou argent de poche, qu’il avait placée dans un contenant. «Ils n’ont donc pas tout ramassé!», lance-t-il avec ironie.