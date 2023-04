N.-B.: un plan du secteur privé pour le recyclage des emballages

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a demandé à des entreprises de recycler elles-mêmes les emballages qu’elles produisent. L’organisme qu’elles financent, Circular Materials, a fait approuver un plan devant être mis en place d’ici un an.

«Les membres du conseil d’administration de Recycle NB ont approuvé le plan pour la collecte, le transport, l’entreposage et le recyclage des emballages et des papiers imprimés au Nouveau-Brunswick», a déclaré le directeur de l’organisme qui supervise le processus, Frank LeBlanc.

Il faisait référence au programme géré par l’association sans but lucratif Circular Materials. C’est elle que de grosses entreprises (Costco et Loblaw, par exemple) financent pour s’occuper du recyclage de l’aluminium, du film plastique, des sacs en papier, des gobelets, des boîtes en carton et des journaux, par exemple.

«Ce ne sera plus la responsabilité des contribuables», souligne M. LeBlanc, en référence aux taxes payées par les résidents aux Villes pour que les Commissions de services régionaux (CSR) s’occupent des déchets.

Retard

La Colombie-Britannique, la Saskatchewan, le Manitoba, l’Ontario et le Québec, soit environ 80% de la population canadienne, ont des programmes de ce genre depuis plusieurs années.

«Circular Materials avait six mois pour faire un plan, détaille M. LeBlanc à propos d’une échéance fixée à octobre 2022. Mais ça leur a pris du temps de travailler avec nous autres. C’est leur cinquième version du plan que Recycle NB a accepté.»

La transition vers la responsabilité des producteurs pour les emballages et le papier imprimé se terminera dans 12 mois et se déroulera en deux phases d’une durée égale, à l’ouest puis à l’est de la province, selon lui.

«Circular Materials n’est pas certain des contrats possibles avec les Villes et les CSR, précise M. LeBlanc. L’organisme va discuter avec elles.»

Il ajoute que l’association devra collaborer avec tous les acteurs du recyclage néo-brunswickois pendant au moins trois ans (le centre de tri Éco360 à Moncton en fait partie, par exemple). Elle pourra ensuite émettre des appels d’offres afin de travailler avec les plus compétitifs.

Améliorations

M. LeBlanc soutient que le programme géré par Circular Materials améliorera le recyclage au Nouveau-Brunswick.

Il assure que l’organisme fera recycler tous les emballages et les papiers imprimés de la province au Canada, alors que la logistique du secteur est opaque et la traçabilité des matières faible pour l’instant.

«Il est possible que les matériaux finissent ailleurs qu’au Canada, mais après le recyclage, assure-t-il. Je suis pas mal sûr qu’aucun déchet n’ira en Chine ou dans un pays moins riche que le Canada.»

Le directeur de Circular Materials, Allen Langdon, affirme qu’il souhaite obtenir des données et mener des audits sur le recyclage au Nouveau-Brunswick afin d’améliorer la traçabilité des matières.

«C’est l’une des choses que nous aimerions voir changer au cours des trois ou quatre prochaines années, a-t-il dit en 2022. Je pense que nous serons au moins en mesure de divulguer où vont les matériaux géographiquement et quelle quantité d’entre eux reste au Nouveau-Brunswick».

M. LeBlanc précise que le programme de responsabilité élargie des producteurs pour les emballages et le papier imprimé du Nouveau-Brunswick inclut des matières refusées par plusieurs services de recyclage dans la province: le verre et le polystyrène.

Le programme permettra aussi de recycler les déchets des écoles et des locataires qui habitent dans les bâtiments possédés par des entreprises, comme la fiducie de placement immobilier Northview. Actuellement, les CSR prennent en charge la collecte des ordures résidentielles seulement.

D’autres programmes de recyclage

Le directeur de Recycle NB, Frank LeBlanc, annonce un nouveau programme de recyclage concernant les récipients de boisson consignés pour l’année prochaine.

Les consommateurs pourront recevoir la totalité de la consigne en rapportant leurs bouteilles et cannettes aux centres de remboursement. Actuellement, ils peuvent seulement en recevoir la moitié (à l’exception des bouteilles de bière en verre).

M. LeBlanc souhaite aussi la mise en place en janvier 2024 d’un plan de recyclage des médicaments non utilisés et des seringues. Les entreprises pharmaceutiques le financeront, selon lui.