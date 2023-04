Procès de Steven Laurette: la Couronne a terminé de faire entendre ses témoins

La Couronne a fait entendre ses derniers témoins mardi en Cour du Banc du Roi dans le cadre du procès impliquant Steven Laurette.

L’homme qui est originaire de Tetagouche Sud, près de Bathurst, fait face à des accusations d’agression sexuelle et de contacts sexuels sur une personne âgée de moins de 16 ans.

Les faits reprochés à l’individu âgé de 44 ans se seraient déroulés entre décembre 2018 et mars 2019, à Petit-Rocher, à Nigadoo et à Pointe-Verte, dans la région Chaleur.

Les deux témoins entendus au septième jour du procès qui se déroule devant juge et jury étaient des proches de l’accusé et de la présumée victime dans cette affaire au moment des faits allégués.

Ceux-ci ont raconté à leur tour la teneur de nombreuses discussions entre eux durant un certain temps sur l’application Messenger à partir de la fin de l’année 2018.

Certains de ses messages lus en cour par les différents témoins laissent sous-entendre que les liens entre l’accusé et la jeune adolescente dépassaient ceux d’une simple relation amicale.

D’autres messages se voulaient une certaine forme de pression pour que la victime alléguée cesse de voir Steven Laurette en raison de leur différence d’âge.

Questionnés tour à tour par la Couronne et la défense durant quelques heures, les témoins n’ont eu d’autres choix que d’expliquer dans quelles circonstances il y avait eu consommation d’alcool et de cannabis au sein du groupe d’amis, malgré la présence de deux jeunes filles mineures âgées d’à peine 14 ans à l’époque.

Selon les témoignages entendus, l’accusé est celui qui aurait la plupart du temps procuré l’alcool et la drogue au groupe pour fins de consommation.

Le premier témoin appelé à la barre a également eu à détailler devant le tribunal les liens que la jeune fille entretenait à l’automne 2018 avec Steven Laurette, qui était âgé de 40 ans à ce moment.

Les deux témoignages entendus au cours de la journée n’ont somme toute pas permis d’en apprendre beaucoup plus sur l’affaire.

En après-midi, l’un des deux avocats de la Couronne, Me Yves Duguay, et son homologue de la défense, Me Alex Pate, ont de nouveau dû débattre avec le juge Ivan Robichaud de la pertinence d’admettre devant le tribunal certains éléments du témoignage livré par le second témoin.

Steven Laurette à la barre?

Les procédures reprennent mercredi matin, en Cour du Banc du Roi, à Bathurst. Il se pourrait que la défense décide à la dernière minute de faire témoigner Steven Laurette à la barre des témoins.

Si l’occasion ne présente pas pour l’accusé, les avocats de la Couronne et de la défense devraient y aller de leur plaidoirie finale, lors d’une présentation qui résume leurs arguments afin de convaincre le jury qui est composé de sept femmes et cinq hommes.