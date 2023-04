Saisie de cannabis dans deux commerces de Moncton

Des enquêteurs du ministère de la Justice et de la Sécurité publique ont saisi du cannabis et d’autres articles dans deux commerces de Moncton la semaine dernière.

Deux mandats de perquisition, déposés en vertu de la Loi sur le cannabis, ont été exécutés en partenariat avec la GRC dans les locaux du commerce A Touch of Grey Lounge, situé au 281, rue Collishaw, bureau E, et du commerce Three Kings Medicinals, situé au 190, rue Halifax.

Dans le premier commerce, une femme âgée de 44 ans et un homme âgé de 45 ans ont été arrêtés, puis remis en liberté, pendant que l’enquête est en cours.

Dans le deuxième, une femme âgée de 53 ans a été arrêtée, puis remise en liberté, pendant que l’enquête est en cours.

Selon le gouvernement, dans les deux commerces, une quantité à déterminer de cannabis, de dérivés du cannabis, de produits du cannabis, ainsi que d’autres articles ont été saisis.