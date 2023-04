Tracadie veut mettre en valeur sa culture et son patrimoine

Les questions de culture et de patrimoine ont engagé le conseil municipal de Tracadie dans une longue discussion, lors de la réunion du comité plénier qui s’est tenue lundi soir.

Dès 2024, la municipalité régionale espère adopter des mesures touchant à ces deux champs de compétence. Et à cet effet, le maire Denis Losier a résumé la teneur d’une rencontre à laquelle il a participé, la semaine précédente, avec une vingtaine d’intervenants du milieu culturel.

«Ça a été mentionné à plusieurs reprises (par les intervenants), l’importance de la culture et du patrimoine pour le développement économique et touristique de notre municipalité», a résumé le maire, et les personnes présentes «souhaitaient qu’on puisse mettre en place une politique du patrimoine et de la culture dès 2024».

L’an passé, le conseil municipal se demandait s’il était préférable de réunir la culture et le patrimoine sous un seul cadre réglementaire ou de créer deux politiques distinctes. À l’heure actuelle, cette dernière option serait privilégiée.

«On aurait une politique culturelle, et avec l’inventaire de la politique du patrimoine on en aurait une autre qui serait intitulée seulement pour le patrimoine», a repris M. Losier.

Une fois les politiques adoptées, la municipalité embauchera un agent de développement communautaire qui aura pour tâche de «faire rayonner la politique culturelle et du patrimoine».

Le maire a en outre précisé que la création à venir de ce poste a été applaudie par le monde culturel.

«S’il y a une chose autour de la table qui est souvent ressortie: il faut quelqu’un pour coordonner les activités. Les gens (du milieu culturel) travaillent en silos parce qu’il n’y a pas de comité ou de groupe ou de personne qui fait la coordination.»

Préserver le patrimoine

La politique patrimoniale aura essentiellement pour objectif la sauvegarde des lieux ayant une valeur historique.

«Elle (la politique) pourrait être connexe avec notre arrêté du plan rural pour protéger certains bâtiments ou infrastructures patrimoniaux de notre municipalité», a résumé le maire.

«Ça va quand même être un exercice périlleux. Pour arriver avec une politique du patrimoine, puis des arrêtés pour protéger ces infrastructures-là, par exemple, ça a aussi été souligné dans la réunion: il y a le bâtiment (de brique) rouge, Loggie’s ou le (club) Deauville qui ont été détruits et qui étaient des bâtiments du patrimoine.»

Selon les intervenants culturels, ces deux édifices furent démolis parce qu’aucune politique ou arrêté ne reconnaissait leur valeur patrimoniale.

«S’il y avait eu une protection au niveau du plan rural, ces bâtiments seraient probablement encore là aujourd’hui», a conclu le premier magistrat de la municipalité.

En attendant l’adoption de la politique patrimoniale, Tracadie va devoir remplir certaines obligations, telles que l’entretien des cimetières historiques.

«Les cimetières des fondateurs, des sœurs hospitalières et celui des lépreux… dans l’inventaire du patrimoine ces infrastructures-là sont déjà identifiées comme étant patrimoniales», a repris M. Losier. Autrefois, la municipalité y veillait, mais ces travaux d’entretien avaient «été interrompus parce qu’on n’avait pas de politique ou d’arrêté en vigueur».

La conseillère Dianna-May Savoie s’est demandé si les deux politiques seront achevées avant la fin de l’année courante, ce à quoi le directeur général, Roger Robichaud, a répondu.

«L’objectif est toujours le même, c’est d’avoir une politique en place pour 2024. Cette année, c’est une année de travail pour arriver à l’automne avec quelque chose de solide. Et en janvier 2024, ce serait le début.»

Le maire est convaincu que d’autres municipalités finiront par entreprendre la même démarche.

«Je peux vous garantir qu’il n’y a pas juste Tracadie qui va emboîter le pas. Il y a d’autres municipalités qui veulent embarquer dans la même aventure que nous.»