Un homme et un jeune femme accusés de meurtre

Un homme de 47 ans, de Holmesville, et une femme de 21 ans, de Rusagonis, ont individuellement été accusés de meurtre au deuxième degré en lien avec un incident survenu à Lincoln, près de Fredericton.

Le 12 mars, vers 4h10, des agents de la GRC et du personnel d’Ambulance Nouveau-Brunswick se sont rendus près de la zone des numéros de voirie 2300, sur la route 102, à Lincoln, après avoir été informés qu’un incident impliquant une arme à feu s’était produit sur l’accotement.

À leur arrivée sur les lieux, les policiers ont constaté qu’un homme de 27 ans avait été blessé par balle. L’homme a été transporté à l’hôpital, et on craignait pour sa vie. L’homme a succombé à ses blessures, à l’hôpital. Il a plus tard été identifié comme étant Lucas Polchies de la Première Nation de Kingsclear.

Le Groupe des crimes majeurs de la GRC au Nouveau-Brunswick a déterminé que le décès de Lucas Polchies était un homicide.

Samedi, des agents la GRC et de la Force policière de Fredericton ont arrêté, sans incident, un homme de 47 ans et une femme de 21 ans à une entreprise de la rue Union, à Fredericton, en lien avec l’homicide.

Le 23 avril, Joshua Raines et Samantha Butler ont comparu en cour provinciale à Fredericton et ont été accusés, individuellement, de meurtre au deuxième degré.

Si vous avez été témoin de l’incident, si vous avez des renseignements à son sujet ou si vous avez circulé dans le secteur de l’incident le 12 mars, entre 2h et 5h, et que votre véhicule est muni d’une caméra témoin de surveillance qui filmait ou si avez filmé le secteur avec un autre type d’appareil, veuillez communiquer avec le Groupe des crimes majeurs au 1-888-506-1GRC (1472). – AN