Un nouveau duel Holt-Brideau en 2024?

Défait dans la circonscription de Bathurst-Est-Nepisiguit-Saint-Isidore, le candidat Serge Brideau veut retenter sa chance en 2024. Il pourrait bien faire face à la chef libérale Susan Holt à nouveau, alors que celle-ci songe à la circonscription où elle cherchera à se faire élire.

Les libéraux ont maintenu leurs trois sièges lors des élections partielles de lundi.

Susan Holt fera donc son entrée à l’Assemblée législative en mai. Elle affirme que son parti poursuivra sur la même ligne en «proposant des solutions» aux problèmes que les Néo-Brunswickois vivent, comme la crise en santé et le coût de la vie.

«Notre focus est toujours d’être un parti constructif, on propose des idées et des solutions.»

Malgré son rôle de chef de parti et de l’Opposition officielle, elle affirme qu’elle passera beaucoup de temps dans sa circonscription de Bathurst-Est-Nepisiguit-Saint-Isidore.

La chef libérale affirme d’ailleurs qu’elle ne sait pas encore où elle sera candidate lors de l’élection de 2024.

«Certainement ma famille est à Fredericton-Sud-Silverwood. Mais ici, à Bathurst-Est-Nepisiguit-Saint-Isidore, avec le travail que je fais ici depuis plusieurs mois, je suis tombée en amour avec cette région.»

Elle affirme qu’elle songe à se présenter dans cette circonscription à nouveau en 2024, mais qu’elle n’en est pas certaine.

«Ce n’est pas une décision pour aujourd’hui, mais c’est quelque chose que je considère pour l’avenir.»

Malgré la victoire libérale lundi, le Parti vert n’est pas fâché du résultat non plus.

Le candidat du Parti vert dans cette circonscription, Serge Brideau, affirme déjà qu’il veut «absolument» être candidat à nouveau. Il avait déjà l’intention de se lancer en politique en 2024 avant même de décider qu’il allait être candidat pour les élections partielles.

«J’ai pris une décision, et j’étais en campagne trois jours plus tard. Je me suis tourné sur un dix cents, et j’ai eu 35% [du vote]. Là, j’ai un an et demi pour me préparer», dit Serge Brideau.

Après avoir vu les résultats de lundi, le chef du Parti vert, David Coon, est content des résultats de ses candidates et de son candidat.

Par exemple, dans Bathurst-Est-Nepisiguit-Saint-Isidore, les verts avaient recueilli 12% des votes en 2020. Lundi, Serge Brideau a récolté 35% du vote.

Dans Restigouche-Chaleur, ils avaient eu 12% du vote en 2018, puis 28% en 2020. La candidate verte Rachel Boudreau a eu 32% du vote lundi.

David Coon croit qu’il est «clair» que son parti représente maintenant l’alternative aux libéraux dans le nord du N.-B. au détriment du Parti progressiste-conservateur.

«Ce sont des résultats solides pour nous. Avec ces résultats-là, on va avoir une bonne opportunité de gagner des sièges dans l’élection générale», estime le chef.

Blaine Higgs blâme les divisions selon la langue

Le premier ministre a félicité Susan Holt pour sa victoire mardi.

Blaine Higgs ne s’était pas fait d’attentes quant aux élections partielles. Il a affirmé en mars qu’il ne s’attendait pas à ce que son parti fasse des gains dans ces circonscriptions.

Mardi, Higgs a blâmé les «divisions linguistiques» pour le manque de succès de ses candidats dans les élections partielles.

«Nous aimerions avoir plus de compréhension de certains enjeux et [nous aimerions] que ça ne soit pas divisé purement selon des régions linguistiques, et je crois qu’on voit ça politiquement dans la province. Il y a certainement un avantage pour les libéraux de maintenir une division politique sur la question de la langue.»

Il a affirmé que l’historique de vote de ces circonscriptions à forte majorité francophone est responsable de son manque d’optimisme et que ces régions tendent à favoriser les libéraux.

Un journaliste lui a rappelé que Cy LeBlanc, du Parti progressiste-conservateur, avait remporté Dieppe trois élections de suite en 1999, en 2003 (Dieppe-Memramcook) puis en 2006 (Dieppe Centre-Lewisville) alors que les libéraux le talonnaient dans les taux de vote.

Lundi, le candidat PC Dean Léonard n’a eu que 8,6% du vote, contre 69,9% du vote pour le candidat libéral Richard Losier.

«Je ne pense pas qu’il y a une surprise dans ce résultat. Ce n’est pas une victoire qu’on avait planifiée», a dit Blaine Higgs.

La faute à Cardy

M. Higgs a tout de même reconnu que certaines des politiques de son gouvernement avaient peut-être contribué à la fracture entre anglophones et francophones, mais il a également déclaré que son ancien ministre de l’Éducation, Dominic Cardy, partageait une partie du blâme.

M. Cardy a démissionné en octobre dernier, accusant dans une lettre le premier ministre de vouloir lancer un «boulet de démolition» dans le système éducatif.

M. Higgs a affirmé que les actions de M. Cardy «ont créé une certaine angoisse dans le système, mais inutilement».

«Ce n’est pas moi qui ai dit que j’essayais d’éliminer l’immersion française. Ce n’est pas quelque chose que j’ai dit. C’était un ancien collègue à moi.»

M. Higgs a dit qu’il ne voulait pas que les groupes linguistiques soient dressés les uns contre les autres, ajoutant qu’il souhaitait voir la croissance économique et le développement dans toutes les régions de la province. «Ainsi, compte tenu de ma nature optimiste, j’espère que nous dépasserons les différences linguistiques», a-t-il mentionné.

«Nous serons en mesure d’être le véritable modèle que j’essaie de réaliser ici, qui est une province bilingue qui est vraiment la seule au Canada et qui en profite vraiment.»

Très faible taux de participation

Le taux de participation des élections partielles est habituellement plus faible que celui des élections provinciales. L’élection partielle à Carleton, en 2015, avait attiré 56% des électeurs. Lors des élections partielles dans la région de Miramichi en 2022, ce taux se situait à 43% en moyenne pour les deux circonscriptions.

Le taux de participation était particulièrement faible cette fois-ci. Seulement 44% des électeurs ont voté dans Restigouche-Chaleur; 38% dans Bathurst-Est, et 31% à Dieppe, une moyenne de 38% pour les trois circonscriptions.