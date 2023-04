Une clinique de santé appelée à répondre à un besoin criant dans la Péninsule acadienne

Même si elle n’accueille pas encore de médecins, la Coopérative carrefour santé communautaire d’Inkerman est officiellement ouverte.

Pour des milliers de gens de la région qui n’ont pas de médecins de famille, ce nouveau centre se veut un peu une bouée de sauvetage.

L’endroit deviendra aussi une destination de choix pour ceux et celles qui ne veulent pas se rendre à l’urgence d’un des hôpitaux de la Péninsule acadienne ou de la région Chaleur.

«On sait comment nos établissements de santé ont été taxés durant la pandémie», raconte le vice-président du conseil d’administration, Réjean Boudreau.

«C’est la raison pour laquelle nous avons l’appui du Réseau Vitalité parce qu’ils voient cette clinique comme une opportunité de devenir un partenaire pour s’assurer que les gens de notre belle Péninsule acadienne ont accès à des soins le plus rapidement possible et le plus proche possible», ajoute celui qui est également vice-président d’Assomption Vie.

Assomption Vie est d’ailleurs l’un des principaux donateurs de la nouvelle clinique, avec un financement à la hauteur de 100 000$.

Le coût total du projet est estimé à environ 860 000$, une somme qui a été amassée à travers une campagne de financement.

Réjean Boudreau souligne que ce centre de santé ne sera pas sous le parapluie du Réseau Vitalité, mais plutôt un partenaire indépendant.

Les locaux de cette clinique sont situés dans le bâtiment qui abritait autrefois la Caisse populaire acadienne.

D’ailleurs, c’est l’architecte qui avait conçu l’édifice (Jacques Boucher) qui a été retenu pour le transformer.

«Ce qu’on vise, c’est d’avoir des médecins qui vont pouvoir offrir des services dans le cadre d’une clinique, comme on retrouve ailleurs dans les différentes régions», mentionne le président du conseil d ‘administration.

Il n’y a pas encore d’entente avec des médecins, mais une annonce en ce sens serait imminente.

Différents services sont déjà offerts au centre, soit une infirmière praticienne, une clinique de haute tension artérielle, une clinique de pap test et un travailleur social.

Quand le centre pourra-t-il accueillir ses premiers patients?

La réponse de Réjean Boudreau est toute simple: «le plus tôt possible.»

«On a très confiance qu’il devrait y avoir des annonces officielles sous peu pour déployer cette nouvelle phase de notre clinique de soins», précise-t-il.

Selon le vice-président du conseil d’administration, ce nouveau service comblera un besoin certain dans la région.

«Ce centre est nécessaire, parce que contrairement à d’autres régions de la province, on n’a pas énormément de cliniques de santé dans la Péninsule acadienne. Il y avait vraiment un besoin criant», explique-t-il.

D’autant plus qu’elle est située en plein cœur de la Péninsule acadienne.

Même si la clinique sera en théorie ouverte durant le jour. Il y a une possibilité qu’on puisse accueillir des patients en soirée sur rendez-vous, un peu comme c’est le cas dans les autres cliniques au Nouveau-Brunswick.