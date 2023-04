57 chemins privés ne seront plus entretenus ni déneigés à Tracadie

Si le transfert de responsabilité des routes rurales de Tracadie a été accueilli avec soulagement par le conseil municipal, ce changement n’ira pas sans conséquence pour les résidents de 57 chemins privés.

En 2024, le ministère des Transports et de l’Infrastructure (MTI) prendra en main une large partie du réseau routier de Tracadie, mais il abandonnera l’entretien des chemins privés à leurs propriétaires.

La question fut abordée, lundi soir, durant la réunion du comité plénier, lorsque la conseillère Réaldine Robichaud a voulu s’en enquérir. Le maire Denis Losier lui a répondu dans le détail.

«Pour les rues privées, c’est clairement identifié qu’à la reprise des routes (par le MTI), les chemins privés, ça va être la responsabilité des gens de l’assumer. […] Le gouvernement ne reprendra pas la responsabilité des 57 routes qui étaient identifiées pour des services d’été et d’hiver, que ceux-ci seraient abandonnés.»

La municipalité, selon M. Losier, compterait 157 «rues privées», mais de ce nombre, 57 ont bénéficié d’un «privilège». Celui prenant fin, «il va falloir que les citoyens fassent ce qu’ils ont fait dans le passé: demander au gouvernement pour avoir ces services-là.»

Le maire a aussi expliqué que la ville avait vu, jusqu’ici, à ce que ces chemins soient desservis parce qu’elle en était responsable, «mais la journée où le gouvernement va les reprendre, c’est clairement indiqué par écrit que les 57 rues privées perdront le service qu’elles recevaient. Le gouvernement ne continuera pas dans cette voie.»

Encore cette année, les coûts d’entretien des rues ou chemins privés étaient partagés par la municipalité et la province. Comme Fredericton ne veut plus contribuer à cet effort, Tracadie devrait accomplir seule cette tâche, ce qui risquerait d’être onéreux.

«On n’assumait pas la totalité de la facture, a repris le maire Losier. L’entente qu’on a eue les trois dernières années avec le gouvernement… au départ, on payait un tiers (des coûts), et les dernières années, c’était 50 ou 60% du montant. C’est certain que si c’est nous qui allons en appel d’offres, comparativement au gouvernement, la facture pourrait être beaucoup plus salée. On a eu cet exemple-là, ou ces analyses-là.»

Des routes sans entretien dès 2023?

Réaldine Robichaud a également demandé si l’entretien des chemins privés allait se poursuivre jusqu’en décembre.

«Oui, mais l’hiver, bien souvent, ça commence au mois de novembre», lui a dit le maire, qui a toutefois précisé que la municipalité allait en discuter avec le MTI.

«Ça fait partie des questions et des réponses qu’on a besoin de savoir, mais il se peut fort bien que les services soient arrêtés l’an prochain.»

M. Losier a aussi averti le conseil. Tous doivent s’attendre à des réactions de la part des citoyens qui vont être touchés par les nouvelles mesures.

«On va probablement entendre la critique qui vient aussi, parce qu’on sait que même si nous ne sommes pas responsables des infrastructures, les commentaires et les plaintes viennent à nos oreilles.»

Cependant, il appartiendra au ministère des Transports et de l’Infrastructure d’informer les résidents qui seront affectés par le changement.

«Si vous vous en souvenez bien, a repris le maire, on a reçu ces lettres-là (du MTI) deux fois, et on nous demandait d’aviser les citoyens. On (le conseil) a dit qu’on ne prendrait pas cette responsabilité-là. Il va falloir absolument qu’en septembre ou octobre que ces citoyens-là soient avisés, mais ce n’est pas nous qui allons les aviser. C’est la province qui aura ce devoir-là.»