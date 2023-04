Bien vieillir chez soi veut prendre de l’expansion, mais a besoin d’argent

L’organisme Bien vieillir chez soi, qui a vu le jour à Cocagne, souhaite élargir sa portée à l’ensemble de la région de Kent, à condition que le financement et les ressources nécessaires soient disponibles.

Ce modèle unique de guichet de services de soutien communautaire permet aux aînés qui le souhaitent de rester chez eux et dans leur communauté d’origine le plus longtemps possible.

Les citoyens de Cocagne peuvent ainsi accéder à un éventail de services communautaires non gouvernementaux, tels que des visites amicales (pour lire, jaser, tricoter ou aider un aîné avec l’informatique de base), la livraison de repas, des réparations domiciliaires simples (comme changer une ampoule ou la pile du détecteur de fumée) et le service de transport communautaire.

Malgré les défis liés à la pandémie et aux réformes des Commissions de services régionaux et municipales, ce projet pilote de deux ans, prolongé d’une année supplémentaire, arrive bientôt à terme après trois années de travail acharné. L’organisme a adressé une lettre à Dorothy Shephard, la ministre du Développement social et responsable de la société d’inclusion économique et sociale, pour lui faire part de son expérience.

Cette lettre demande au gouvernement le financement nécessaire à la réalisation du projet communautaire. Actuellement, les fonds disponibles pour payer le salaire de la seule employée sont épuisés depuis le 31 mars. D’ailleurs, bon an mal an, tous les services de l’organisme sont offerts par des bénévoles.

Lors de la lecture de la correspondance à la réunion de la Commission de services régionaux de Kent (CSR-Kent), le 20 avril, le directeur général de la CSR-Kent, Paul Lang, a mentionné que l’organisme de Cocagne avait rendu de fiers services au cours des dernières années.

Bien vieillir chez soi reçoit de plus en plus de demandes de personnes âgées du comté de Kent qui désirent avoir accès à ses services.

«Nous recevons actuellement en moyenne plus de 50 appels par mois, ce qui est cinq fois le volume d’appels que nous recevions à la même période en 2022», indique l’organisation.

Lors de la réunion de la CSR-Kent, le maire de Beausoleil, Jean Hébert, a parlé de cette initiative à laquelle il contribue en tant que bénévole. Il lui arrive notamment, durant l’hiver, de déneiger les marches devant les maisons de certaines personnes âgées.

Bien que le projet-pilote montre des signes encourageants de succès et de pertinence, l’organisme est encore trop jeune pour garantir sa durabilité à long terme.

Majella Dupuis est la présidente de Bien vieillir chez soi Cocagne. Elle travaille pour la pérennité de l’organisme et sa mise en œuvre sur un territoire élargi dans Beausoleil (Grande-Digue, Notre-Dame, Shediac Bridge, Shediac River) au complet, mais ne peut rien confirmer tant qu’elle n’aura pas de réponses du gouvernement provincial. Dre Catherine Bigonnesse est co-responsable du projet pilote avec elle.

Bien vieillir chez soi offre des services en collaboration avec ceux déjà offerts par le gouvernement.

L’organisme aide aussi les personnes âgées à faire certains appels téléphoniques ou les renseigner sur les activités sociales.

«Il y a beaucoup de monde qui sont un peu isolés et ont besoin d’appui», fait remarquer la présidente.

Un programme de livraison de repas à domicile est également offert, de même que des services de transport et accompagnement. Parfois c’est simplement un appel téléphonique ou une visite amicale livrés à une personne aînée ou pour permettre à un proche-aidant de prendre une pause.

Majella Dupuis mentionne que des activités sociales et éducatives sont également organisées, et que des tablettes et des ordinateurs ont été utilisés pour l’éducation numérique des membres.

Au 31 mars, 78 personnes étaient inscrites ou bénéficiaient des services de Bien vieillir chez soi à Cocagne, et 25 bénévoles étaient disponibles pour les aider.