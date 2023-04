Des syndiqués accusent le ministère des Finances «d’exclure la voix des travailleurs»

Le Syndicat canadien de la fonction publique dénonce l’exclusion de ses représentants du Comité permanent sur les régimes d’assurances par le ministère des Finances et du Conseil du Trésor du Nouveau-Brunswick.

Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) souhaite négocier avec transparence les avantages sociaux de ses membres qui travaillent pour le gouvernement du Nouveau-Brunswick.

Or, le Conseil du Trésor a ordonné que les membres du Comité permanent sur les régimes d’assurances (CPRA) signent un accord de confidentialité. Il veut que seule l’entreprise qui administre les régimes d’assurances des fonctionnaires, Vestcor, puisse communiquer à leur propos, selon le SCFP.

Le syndicat a refusé. Il affirme que c’est la raison de son exclusion du CPRA.

«Le Conseil du Trésor a exigé que tous les représentants des travailleurs cessent de partager des informations avec l’ensemble de leurs membres. Nous ne pouvons pas accepter cela. Ça va à l’encontre de nos obligations», déclare le secrétaire-trésorier de la section locale 1252, Bryan Harris.

Le SCFP souligne que chaque avantage social est le résultat de négociations. Il fait aussi valoir ses multiples sections locales, dont plusieurs sont représentées au CPRA par une seule personne, qui doit pouvoir leur parler.

Reddition de comptes

«Exclure la voix des travailleurs n’a aucun sens, si ce n’est celui de vouloir cacher des informations aux 90 000 participants au régime et au public», avance la directrice régionale du SCFP pour les Maritimes, Sandy Harding.

Le syndicat rappelle une conclusion tirée par le vérificateur général de la province dans un rapport de 2022 au sujet de la surveillance du Régime de soins de santé et de soins dentaires des employés.

Le fonctionnaire indépendant a trouvé la reddition des comptes imprécise. Il a recommandé au gouvernement d’expliquer régulièrement aux fonctionnaires le rendement de leur régime.

«Les communications avec les intervenants clés se poursuivront au moins une fois par an et plus souvent, au besoin», a répondu le ministère des Finances et du Conseil du Trésor.

La conseillère en recherche du SCFP, Gabrielle Ross-Marquette soutient que le gouvernement impose le secret aux membres du CPRA à cause de questions soulevées concernant l’augmentation des primes d’assurance-maladie.

Elle demande au Conseil du Trésor de réintégrer ses membres au comité ou d’organiser des négociations séparées avec chacun des syndicats de fonctionnaires au sujet des avantages sociaux.

Politique de confidentialité

«Le CPRA a mis en place des obligations de confidentialité depuis au moins 12 ans et, à ce jour, le SCFP est le seul syndicat qui n’a pas signé le document», explique la directrice des communications du ministère des Finances et du Conseil du Trésor, Alycia Bartlett.

Elle note que les données financières et contractuelles, celles relatives aux demandes de remboursement et les informations personnelles ne doivent pas être divulguées selon la politique de confidentialité du CPRA.

«Celle-ci fait partie de la bonne gouvernance et des meilleures pratiques, et il est important que ces obligations soient respectées; il aurait été irresponsable de ne pas appliquer ces politiques», appuie Mme Bartlett.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a mis sur pied le CPRA au début des années 1990. Des représentants des syndicats et du ministère des Finances et du Conseil du Trésor le composent. Ils doivent s’assurer que les primes des régimes d’assurance des fonctionnaires ont le meilleur rapport qualité-prix possible.

«Les prestations vont de l’assurance-maladie à l’assurance dentaire, en passant par l’assurance voyage, l’assurance vie et l’assurance décès», indique le SCFP.

Résolution des conflits de 2021

Les sections locales 1253 et 2745 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) ont signé un protocole d’entente au sujet de leur régime de retraite avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick il y a plusieurs mois.

«Nous considérons ça comme une victoire, parce que ça nous évite d’avoir un régime à risques partagés. Mais le problème, c’est qu’il semble y avoir beaucoup de sur-place», raconte le conseiller syndical aux communications, Simon Ouellette.

Il précise qu’un mécanisme de règlement des différends existe dans le protocole d’entente.

«Si nous n’arrivons pas à un accord dans un certain délai, nous allons envoyer tout ça à trois actuaires, qui vont décider de la formule à choisir pour mieux structurer les régimes de retraite», explique M. Ouellette.

La piètre performance du fonds retraite de la section locale 1253 a été un enjeu central du bras de fer entre le gouvernement et le SCFP lors de la grève de novembre 2021.

Le premier ministre, Blaine Higgs, a cherché à appliquer un modèle à risques partagés sur ce fonds, l’un des derniers à cotisations définies. Il voulait éviter de le renflouer avec des millions de dollars du contribuable. Il a aussi jugé les prestations déterminées non viables.

Le SCFP a estimé qu’un changement désavantagerait les membres de sa section locale 1253 (les conducteurs d’autobus et les concierges dans les écoles) parce que les marchés financiers sont volatils.

Un conflit semblable a opposé le gouvernement aux membres de la section locale 2745 (les travailleurs de soutien en éducation).