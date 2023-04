Edmundston a réduit sa dette de plus de 70 millions $ en 10 ans

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

La dette de la Ville d’Edmundston est en constante chute libre. Celle-ci est partie de plus de 108 millions $ en 2012 pour se retrouver, au 31 décembre 2022, à 37,7 millions $.

Tel est le constat qui a été dressé lors de la présentation des derniers états financiers de la municipalité lors de la réunion publique du 25 avril. La dette nette d’Edmundston en 2022 a été réduite de 8,1 millions $ par rapport à l’année précédente.

Les ratios de la dette sont de 11,5%; 9,7% et 9,7% respectivement pour le fonds d’administration générale; pour le fonds eau et égouts et pour le fonds électrique.

Pour sa part, le maire d’Edmundston, Eric Marquis, reconnaît qu’un travail colossal a été réalisé au cours de la dernière décennie pour réduire le ratio de la dette. Il note toutefois que d’énormes projets ont été réalisés avant l’année 2012 qui a fait grimper cette dette.

«On parle, par exemple, du poste de police, de la rue Victoria qui avait été complètement refaite. On parle du Pavillon sportif. C’était des années ou il y avait eu de très gros projets qui étaient nécessaires pour la municipalité, car on peut en bénéficier aujourd’hui.»

«Mais de voir que l’on peut descendre la dette à 37,7 millions $, c’est très intéressant et ça va nous donner un peu de latitude pour possiblement entreprendre d’autres projets dans le futur.»

Selon la méthode budgétaire, le fonds général de fonctionnement a affiché un surplus de 43 399$. Le fonds d’eau et égouts a enregistré un surplus de 23 623$. Le surplus du fonds de fonctionnement de production électrique se chiffre pour sa part à 41 657$.

«Nous parvenons, encore cette année, à avoir des résultats financiers positifs malgré l’inflation importante que nous avons connue en 2022», a déclaré le maire Marquis.

Des défis à Rivière-Verte

À la suite du processus de fusion qui a officialisé le 1er janvier, le conseil municipal d’Edmundston avait la responsabilité d’adopter les états financiers de la dernière année de fonctionnement pour l’ancien village de Rivière-Verte.

La Ville d’Edmundston avait déjà donné un aperçu de la situation aux citoyens lors de la présentation de son budget 2023, en mentionnant que le regroupement de la municipalité avec Rivière-Verte a engendré certains défis.

On a même prévu une augmentation du taux de taxation de 4 cents et une hausse des tarifs d’eau et égouts de 225$.

À Rivière-Verte, le fonds général de fonctionnement a affiché un déficit de 37 932$. Le fonds eau et égouts a, quant à lui, enregistré un déficit de 28 811$. Pour ce dernier, il s’agissait d’une quatrième année déficitaire sur cinq ans.

Les ratios de la dette sont de 5,6% et de 33,2% respectivement pour le fonds d’administration générale et pour le fonds eau et égouts pour le village de Rivière-Verte au 31 décembre 2022.

«C’est clair que l’on englobe des défis avec la communauté de Rivière-Verte. La réforme municipale démontre très bien que les plus petites communautés avaient de réels défis au niveau des finances. On le voit avec Rivière-Verte et son fonds d’eau et égouts», a indiqué Eric Marquis.

«Il faudra repayer des déficits, mais il faut continuer d’offrir le service à la communauté de Rivière-Verte. Il va falloir se retrousser les manches pour aider cette communauté qui fait partie de notre communauté aujourd’hui.»

M. Marquis est conscient que des investissements seront nécessaires à Rivière-Verte, notamment du côté du réseau d’eau et égouts. Cette année, de 150 000 à 200 000$ seront investis.

«Ce n’est vraiment pas beaucoup compte tenu du fait que le système vaut beaucoup plus que ça. On sait qu’il y a une usine de filtration à Rivière-Verte, ce que l’on n’a pas nécessairement ici à Edmundston. Ç’a des coûts supplémentaires aussi.»