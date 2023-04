La princesse Anne visitera le Nouveau-Brunswick

La princesse Anne sera en visite dans le sud du Nouveau-Brunswick le mois prochain à l’occasion des célébrations du 175e anniversaire du plus ancien régiment de cavalerie actif au Canada.

Le gouvernement provincial a annoncé par voie de communiqué que les festivités pour honorer le régiment blindé 8th Canadian Hussars auront lieu à Moncton et à Sussex du 18 au 21 mai.

La princesse, qui est la sœur du roi Charles III, est colonelle en chef de ce régiment depuis 1972.

Dans le cadre de sa visite, la princesse va rencontrer des soldats et des vétérans de l’unité de réserve. Elle va aussi assister à un concert, le 19 mai, et à un gala, le lendemain, à Moncton.

Le 21 mai, elle participera également à des activités civiques à Sussex.

Les origines du régiment 8th Canadian Hussars remontent au 4 avril 1848, alors que 11 troupes de cavalerie du sud du Nouveau-Brunswick ont été réunies pour former le New Brunswick Regiment of Yeomanry Calvary, qui avait été mis sur pied pour contrer la menace de l’expansionnisme américain.