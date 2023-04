Les grévistes veulent faire monter la pression sur le gouvernement fédéral

Les grévistes de l’Alliance de la Fonction publique du Canada veulent augmenter la pression sur le gouvernement fédéral avec leurs tactiques de grève. Ils ont temporairement limité le va-et-vient au centre de distribution de Postes Canada à Dieppe mercredi matin.

Miguel Meneses, vice-président du Syndicat des employé(e)s de l’impôt à Moncton, explique que les grévistes ont bloqué l’accès aux camions de Postes Canada et ont laissé circuler un véhicule toutes les 15 minutes environ.

Le centre de distribution de Dieppe est un point névralgique de distribution du courrier qui dessert les quatre provinces de l’Atlantique.

«Plusieurs camions sont arrivés et sont repartis, ce n’était pas un blocage complet, c’était simplement un délai pour eux», dit le syndicaliste.

Il affirme que d’autres activités de grève ciblées sont planifiées pour tenter de faire passer un message au gouvernement fédéral, sans préciser lesquelles.

La grève dure maintenant depuis neuf jours.

«Nous mettons la pression jusqu’à ce que nous ayons un bon contrat, et c’est l’une des choses que nous allons continuer à faire pour intensifier la pression», dit Miguel Meneses.

Il dit aussi que les grévistes seront de retour au centre de distribution de Dieppe jeudi matin pour une plus longue période.

Il affirme que l’intention est de déranger le gouvernement, pas les travailleurs de Postes Canada.

D’après Postes Canada, les grévistes ne semblent pas avoir eu un grand impact sur la livraison.

«Les activités de piquetage à l’extérieur de l’installation de Postes Canada à Dieppe ont été résolues et n’ont eu qu’une incidence minimale sur les opérations de livraison du courrier», a indiqué Postes Canada par courriel mercredi.

Les grévistes toujours motivés

Le syndicaliste dit aussi que les grévistes tiennent le coup.

«Ça va très bien, nos membres sont fatigués, mais l’énergie sur la ligne de piquetage est encore très bonne, et ils veulent continuer jusqu’à ce qu’on aie un contrat équitable.»

Il rappelle que les employés en grève demandent une augmentation de salaire de 13,5% sur trois ans alors que le gouvernement fédéral propose une hausse de 9%.

«Ça ne suit pas l’inflation. Nous voulons que nos membres puissent composer avec l’inflation, mais pour l’instant, l’inflation ronge nos salaires», dit Miguel Meneses.

Les syndiqués demandent aussi des «règles claires» concernant le travail à distance.

La présidente du Conseil du Trésor, Mona Fortier, s’avoue «frustrée». – La Presse Canadienne: Adrian Wyld Le centre de distribution de Postes Canada à Dieppe. – Acadie Nouvelle: Alexandre Boudreau

L’employeur frustré

Mardi, la présidente du Conseil du Trésor, Mona Fortier, s’avoue «frustrée» de ce qu’elle décrit comme un piétinement dans les négociations avec les fonctionnaires fédéraux en grève.

«Je suis encore à la même place où on reçoit des offres qui sont inabordables et déraisonnables. Tant et aussi longtemps que ça ne bouge pas, ça va être difficile de se trouver une place où on va avoir une entente qui va être raisonnable pour les Canadiens et qui va aussi être juste pour les employés», a-t-elle dit mercredi alors qu’elle se rendait à la réunion hebdomadaire du caucus libéral.

Elle n’a pas directement répondu à des questions de journalistes à savoir si l’on se rapprochait de la possibilité qu’une loi de retour au travail soit invoquée. Elle n’a pas non plus voulu dire si l’augmentation salariale de 9% sur trois ans proposée par le Conseil du Trésor est une offre finale.

«Nous allons continuer de travailler très fort. Nous sommes encore à la table, mais je peux vous dire que je suis frustrée ce matin parce que ça n’avance pas», a-t-elle laissé tomber.

Le premier ministre Justin Trudeau a paru mercredi nettement plus tempéré que Mme Fortier. «On est en train de continuer de faire des offres constructives. On a de l’espoir qu’on va continuer de voir des avancées, mais ça prendra le temps que ça prend», a-t-il soutenu.

*Avec des extraits de la Presse Canadienne