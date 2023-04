Meurtre de Max Boudreau: l’accusé demeure incarcéré

Justin Barrow, le meurtrier présumé de Max Boudreau, demeurera pour l’instant derrière les barreaux jusqu’à son procès l’an prochain.

Justin Barrow, 42 ans, a été accusé en novembre du meurtre au premier degré de Max Boudreau, un jeune homme 24 ans.

Mercredi, l’avocat de M. Barrow, Me Martin Goguen, devait présenter une demande de libération sous caution devant la Cour du Banc du Roi à Moncton afin que l’accusé puisse demeurer chez un ami jusqu’à son procès, qui doit débuter en avril 2024.

La demande de libération sous caution a finalement été retirée et sera présentée à une date ultérieure, a expliqué Me Goguen mercredi matin.

Justin Barrow souhaite aussi qu’une ordonnance lui interdisant de communiquer avec sa conjointe, Christina Pick, et ses enfants, Gavin Barrow et Chloe Barrow, soit retirée, ce à quoi s’oppose la couronne.

Les parties retourneront en cour à une date ultérieure afin que la juge Christa Bourque prenne une décision à ce sujet.

Max Boudreau a été vu pour la dernière fois le 15 novembre vers 3h à l’extérieur du Angie’s Show Palace, à Dieppe, un bar de danseuses où Justin Barrow travaillait comme DJ.

La GRC a retrouvé le corps de Max Boudreau le 22 novembre dans un secteur boisé situé près du boulevard Paris, à Irishtown, près de Moncton.