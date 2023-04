Steven Laurette nie formellement avoir eu des rapports sexuels avec une adolescente

Appelé à témoigner à son procès qui se déroule à Bathurst, Steven Laurette réfute les allégations voulant qu’il ait agressé sexuellement une adolescente en plus d’avoir des contacts sexuels avec cette dernière.

C’est ce qu’a raconté l’individu qui est originaire de Tetagouche Sud en réponse à une question posée par son avocat, Me Alex Pate, en Cour du Banc du Roi.

À la question «Avez-vous embrassé, touché les parties intimes ou avez-vous eu des rapports sexuels avec la présumée victime?», l’accusé y est allé d’un non catégorique devant le juge Ivan Robichaud et les 12 membres du jury.

«C’était comme ma propre fille», a ajouté Steven Laurette au sujet de l’adolescente qui est au coeur de cette affaire.

La jeune femme avait pourtant affirmé vendredi dernier devant le tribunal avoir subi des attouchements sexuels de la part de Steven Laurette et avoir eu quelques relations sexuelles avec ce dernier entre décembre 2018 et mars 2019 à Petit-Rocher, à Nigadoo et à Pointe-Verte.

La jeune femme était âgée de 14 ans à l’époque et elle gravitait dans l’entourage de l’accusé depuis le début de l’année 2018, selon les propos entendus en Cour mercredi.

Questionné par son avocat au sujet d’un incident qui serait survenu à Nigadoo, près d’un sentier et de l’autoroute 11, Steven Laurette a indiqué ne pas trop connaître les lieux, à l’exception de la présence à proximité d’une station-service où il avait déjà fait le plein d’essence.

L’accusé a également nié les allégations de la jeune femme qui avait affirmé avoir été en sa présence dans sa résidence de la région Chaleur.

Témoignage contradictoire

Dans un contre-interrogatoire mené par le procureur de la Couronne, Me Yves Duguay, l’accusé admet avoir livré un témoignage contradictoire lorsqu’il a été interrogé par un sergent de la Police régionale BNPP, au printemps 2019.

À ce moment, Steven Laurette avait indiqué à l’enquêteur qu’il ne participait pas à des discussions sur les réseaux sociaux avec son entourage et la victime présumée et qu’il n’y avait pas eu de consommation d’alcool et de drogue au sein du groupe à sa connaissance.

L’accusé a affirmé avoir fourni ces fausses informations sous le coup du stress et de la pression exercée par l’interrogatoire de la police.

Le procès de Steven Laurette se poursuivra jeudi à Bathurst. La journée sera consacrée à des discussions préalables aux instructions au jury entre juge et avocats, sans témoins ni jury.