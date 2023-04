Edmundston: l’Atelier RADO souhaite construire des logements sociaux

La banque alimentaire de la région d’Edmundston, l’Atelier RADO, souhaite se lancer dans un projet de construction de logements sociaux.

Selon le directeur général de RADO, Yves Sévigny, l’organisme mijote ce projet depuis quelques années. Il a déjà acquis un terrain sur lequel il souhaite développer ce projet. Il se situe d’ailleurs à proximité de la banque alimentaire, soit sur la rue St-François à Edmundston.

Selon M. Sévigny, certaines projections ont été faites, mais il faut maintenant mettre en place un plan d’affaires afin d’inciter les gouvernements et d’autres partenaires à investir dans ce projet.

Selon la vision de l’Atelier RADO, les logements seraient destinés à un groupe de gens que l’on ne peut loger dans un appartement traditionnel.

«Ils peuvent avoir des problèmes de santé mentale, des problèmes de consommation et d’autres problèmes qui font en sorte qu’il n’y a pas un propriétaire qui les veut, alors, ils se retrouvent essentiellement à la rue», a expliqué Yves Sévigny.

Les logements pourraient prendre la forme de studios qui sont généralement bien adaptés aux personnes seules. Le nombre de studios dépendra surtout des dimensions de chacun d’entre eux.

«Les locataires auront un espace qui va contenir l’ensemble des éléments dont ils ont besoin pour vivre, soit une salle de bain, un lit, et une cuisinette pour faire à manger.»

En plus de donner un toit aux moins bien nantis, il est aussi question d’apporter un soutien à ces gens afin qu’ils puissent reprendre leur vie en main.

«Ça va prendre un encadrement qui va nous permettre de gérer ces gens-là (…) Pour y arriver, ça va demander l’implication de plusieurs partenaires, que ce soit des gens en santé mentale, en traitement des dépendances, etc.», a ajouté le directeur général de RADO.

Même s’il est bien conscient qu’il n’y en a pas autant que dans de grands centres comme Moncton ou Saint-Jean, M. Sévigny confirme qu’il y a près d’une dizaine de gens qui sont en situation d’itinérance dans les environs d’Edmundston.

«Ça, ce sont ceux que l’on connaît chez RADO, mais il y en a peut-être autant que l’on ne connaît pas. Il n’était pas rare avant de voir des gens dans le besoin faire ce que l’on appelle du “couch surfing”. On n’avait pas cette problématique de gens qui dormaient à l’extérieur, mais avec la pandémie, on a vu apparaître ça.»

La Ville d’Edmundston, qui cherche depuis des mois à augmenter le nombre de logements abordables sur son territoire, voit évidemment cette initiative d’un bon oeil. La municipalité a d’ailleurs octroyé la somme de 20 000$ afin de procéder à la réalisation de l’analyse financière.

«RADO va pouvoir développer ce projet en fonction de ses besoins, mais, on l’a vu à travers toute la question de l’étude sur le logement, on en a besoin», a indiqué le maire d’Edmundston, Eric Marquis.

La Ville d’Edmundston se servira également de ce modèle de collaboration pour l’appliquer à d’autres projets du genre dans le futur.

Pour l’instant, on ignore à quel moment aura lieu la première pelletée de terre qui viendra officialiser le tout. Les échéanciers dépendront surtout des résultats de l’analyse financière.

Selon M. Sévigny, le type de logement souhaité rend d’ailleurs le projet un peu plus complexe et long.

«Partout au Canada, les expériences du genre ont montré que, dans cette clientèle-là, si on ne fait que leur donner un toit, les clés et qu’on les abandonne à leur sort, ça ne change pas le problème. Ça crée même deux problèmes, soit une personne qui retourne à la rue et un appartement qui a été démoli.»