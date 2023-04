Le Club de golf Restigouche met de l’ordre dans ses livres et sur le terrain

Alors que se profile son 100e anniversaire, la direction du Club de golf Restigouche est déterminée à remettre de l’ordre autant dans ses livres comptables que sur le terrain.

«Vous pouvez être assurés que ça ne se produira plus, pas sous notre garde.»

Voilà la promesse faite par le président du conseil d’administration du club, Jean Pelletier, aux quelque 70 membres qui se sont déplacés, mercredi soir, pour l’assemblée générale annuelle de l’organisation. Cette déclaration, le président l’a fait en lien avec les nombreuses irrégularités financières qui se sont produites au club au courant des quatre dernières saisons.

C’est que le bilan n’est pas reluisant et loin d’être rassurant.

Lors de la rencontre, les chiffres comptables de la dernière année dévoilés aux membres ont démontré plusieurs incohérences, donc des pertes de 78 675$ pour la boutique et des retraits inexpliqués de l’ordre de 57 068$. Ces deux éléments font notamment en sorte que le club termine son exercice financier avec un manque à gagner de 93 453$. Ce montant s’ajoute aux trois derniers déficits d’exploitation consécutifs (environ 170 000$) et a contribué à faire exploser la dette l’organisme.

«Nos états financiers pour la dernière année sont négatifs, et toute honnêteté on s’attendait à ça», admet le président du club.

Selon lui, beaucoup de choses n’auraient pas dû se produire, des suivis n’ont pas été faits, et il y a eu un manque d’encadrement flagrant au cours des dernières saisons. Celui-ci a admis qu’il se peut que l’ampleur des fonds manquants soit plus importante puisqu’il est impossible de savoir si toutes les cartes de membres, l’inventaire, et les droits d’utilisation de voiturettes privées ont été comptabilisés dans la colonne des revenus.

«Mais le pire est maintenant derrière nous et je peux assurer que le futur ne sera pas comme ça», a déclaré M. Pelletier, promettant une gestion serrée des finances.

À la rescousse

Le message du président aux membres ne se voulait toutefois pas pessimiste. Bien au contraire, lui et son conseil ont dit voir pour la première fois depuis plusieurs mois la lumière au bout du tunnel. Le mot d’ordre: repartir à neuf.

«On s’attend à ce que la saison qui débute sous peu soit profitable. On a déjà 220 membres qui ont payé leurs droits et on croit pouvoir en convaincre une centaine d’autres en cours de route. Il n’y a donc aucune raison pour ne pas rentrer dans notre argent», estime M. Pelletier.

Afin de renflouer les coffres du club, le conseil s’est lancé au cours des dernières semaines dans une véritable opération de renflouage auprès des entreprises et commerces de la région. L’objectif était de les amener à se compromettre pour un don sur une période de trois ans. Avec cette mesure, le conseil d’administration espérait récolter annuellement de 75 000$ à 100 000$.

«On parle ici d’un fonds qui va nous aider au quotidien, pour les dépenses destinées au terrain et non pas pour les salaires. On a besoin d’équipement, d’effectuer une réparation d’urgence, d’ajouter du sable dans nos trappes… Voilà, on a l’argent, pas besoin d’aller emprunter. Savoir que nous avons accès à ces fonds pendant les trois prochaines années va nous aider énormément pour notre planification et éviter que l’on contracte d’autres dettes», indique M. Pelletier.

Lors de la rencontre, le président a confirmé que le montant avait de loin dépassé les attentes en atteignant 122 000$. Comme la campagne est toujours en cours, M. Pelletier s’attend même à ce qu’il grimpe jusqu’à 150 000$. C’est donc un montant entre 366 000$ et 450 000$ sur lequel le club pourra compter au cours des trois prochaines années.

«La réponse de la communauté à notre situation a été tout simplement incroyable. C’est un coup de pouce grandement apprécié qu’on vient de recevoir de la part de notre communauté», souligne-t-il.

À noter qu’outre la communauté d’affaires, le monde municipal a lui aussi été sollicité. Chacune des municipalités de la CSR-Restigouche a notamment répondu présente.

Qualité pour le 100e

Pour cette année de célébration du centenaire, l’administration promet de rehausser la qualité du terrain, ce qui a grandement fait défaut l’an dernier.

«Le problème, c’est qu’on n’avait pas d’argent, donc on ne pouvait pas investir sur le terrain. Mais il est hors de question d’avoir un terrain dans le même état que la dernière saison. C’est inacceptable pour nos membres», mentionne M. Pelletier.

Le club s’est par ailleurs doté d’une nouvelle image de marque pour son centenaire avec entre autres, un nouveau logo. Les pancartes, fanions et blocs de départ de chaque trou seront aussi remis au goût du jour. On entend également mettre plus de «vie» à l’intérieur du club.

«Malgré les embûches qu’on vient de traverser, on veut créer une ambiance positive, festive, pour ce 100e anniversaire», note le président.

Pour ce qui est du début de la saison, on jongle avec l’idée de permettre aux membres de frapper leurs premières balles à compter du second ou troisième weekend de mai, de sorte à laisser le temps au terrain de sécher convenablement, celui-ci ayant toujours des plaques de neiges par endroits. Officiellement, l’ouverture anticipée est prévue le 27 mai.