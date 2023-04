Pas de rampe d’accès à l’eau au «quai des Pellerin» à Shediac

Le conseil municipal de Shediac a tranché: il n’y aura pas de nouvelle rampe d’accès à l’eau dans le secteur du quai des Pellerin, le long de la promenade Riverside.

Le directeur général de la Ville, Victor Boudreau, a proposé aux élus municipaux de rejeter l’option qui prévoyait l’aménagement d’une rampe de mise à l’eau sur la rivière Scoudouc dans le secteur du «quai des Pellerin».

Il a également demandé au conseil de mandater l’administration municipale de présenter d’autres options à la réunion ordinaire du 15 mai.

Le conseil a suivi les recommandations du nouveau DG et a voté à l’unanimité pour rejeter l’option prévue.

Victor Boudreau est convaincu que l’endroit en question n’est pas un emplacement approprié pour mettre à l’eau les petites embarcations à moteur.

Le directeur rappelle que les propriétaires de bateaux ont accès à l’eau via la marina de la baie de Shediac et la marina de la Pointe-du-Chêne.

«On ne devrait donc pas s’en soucier lorsqu’on essaie d’identifier un accès convenable à la rivière Scoudouc pour les canots, kayaks et planches à pagaie», explique Victor Boudreau.

Selon le DG, une fois qu’un emplacement convenable sera trouvé, si les petits bateaux à moteur peuvent être accommodés, ce sera bien, mais cela ne devrait pas être un facteur déterminant.

«La Ville ne possède aucun terrain le long de ce tronçon spécifique de la promenade Riverside, et n’en a jamais possédé, autre que le droit de passage pour la rue municipale», précise-t-il dans un rapport présenté devant le conseil municipal, lundi soir.

«Historiquement, on pourrait soutenir que la Ville n’aurait jamais dû s’impliquer dans l’aménagement et ou la limitation de l’accès à la rivière Scoudouc via le quai des Pellerin», exprime-t-il.

Il trouve qu’à cet endroit précis, la promenade Riverside est étroite et sinueuse.

Il ajoute que l’accotement à cet endroit est très étroit et qu’il n’y a pas de trottoir pour les piétons. Le directeur général croit que ce secteur pourrait devenir de plus en plus achalandé.

«Cette intersection n’est pas munie de feux de circulation», fait-il remarquer.

«Et la propriété légale du quai des Pellerin est toujours remise en question par certains membres de la communauté», reconnaît Victor Boudeau.

Advenant la réalisation du projet, la Ville aurait été obligée d’acheter ce terrain de l’un de ses employés, ce qu’elle ne souhaite pas.

«Cette question et cet emplacement sont controversés depuis de nombreuses années, divisant les citoyens et même les familles. Il faut prendre la décision de tourner la page et de passer à autre chose une fois pour toute», prêche-t-il.

Le directeur général remarque que la municipalité a connu une expansion rapide au cours des dernières années. Il faut selon lui tenir compte de la croissance future de développements résidentiels et commerciaux à Shediac.

Le conseiller municipal Paul Boudreau s’est dit surpris de la tournure des événements. Il a toujours cru au développement d’une rampe d’accès à cet emplacement. Il avoue toutefois être confiant pour la suite des choses. Il a d’ailleurs proposé la motion adoptée à l’unanimité par le conseil.

Il demande à l’administration d’avoir un échéancier «clair et précis» du développement à venir. Il souhaite voir des dates sur le déroulement des travaux et que le public soit bien informé du développement à venir.

Ce qu’en pense le maire

Le maire de Shediac, Roger Caissie, mentionne que le conseil municipal cherche à rétablir un accès à l’eau depuis la fermeture de la rampe au quai des Pellerin en 2021 – fermée par la Ville pour des raisons de sécurité.

Roger Caissie souhaite que la nouvelle infrastructure soit aménagée à un endroit sécurisé où la circulation sera réduite.

«On priorise le bien public de toute la communauté. On est rendus à au-delà de 11 000 personnes dans la municipalité. Il faut que ça fasse l’affaire pour l’ensemble du public», énonce-t-il.

D’après lui, il y a seulement deux endroits où le développement peut être réalisé: le long de la rivière Scoudouc ou près de la baie de Shediac.

Il est fort probable que le projet ne sera pas prêt pour l’été.

«À moins qu’il y ait quelque chose d’extrêmement évident qui se pointe, et que ça prendrait très peu de travaux, mais on veut le faire le plus vite que nous pouvons», de dire le maire.

«Il y a des gens qui peuvent mettre des kayaks à l’eau à divers endroits. Depuis plusieurs années, il y a un quai flottant au parc Rotary, site du gros homard. Il y a là une entreprise qui fait de la location de planches à pagaie et de kayaks. Le public peut également l’utiliser, déclare le maire. Ce n’est pas un quai qui appartient à l’entreprise, mais à la municipalité.»

Citoyens mécontents

Les citoyens Odette et Gerard Pellerin militent en faveur de la réouverture d’une rampe de mise à l’eau sur la rivière Scoudouc, dans le secteur du quai des Pellerin. La résidente ne cache pas sa déception à la suite de la réunion publique de lundi.

«C’est comme si on avait reçu un coup de poing dans le ventre, décrit-elle. C’est démoralisant de voir notre travail aboutir à rien.» Elle déplore que la décision de la Ville ait été prise «de manière aussi crue».

Pour elle, cette décision signifie que pour une deuxième année d’affilée, il n’y aura pas de nouvelle rampe d’accès à l’eau cet été à Shediac.

«Notre but, c’est la sécurité. On a la sécurité des touristes, des enfants et de nos petits enfants à coeur. C’est ça qui nous tient aller. Ça fait 80 ans que tout le monde a accès à cette rampe. C’était un accès public», exprime-t-elle.

«Si un accident arrive cet été et que quelqu’un décède, la Ville va être dans un moyen pétrin. On n’a pas d’objection à ouvrir une rampe ailleurs. C’est la manière qu’ils ont fait ça (lundi soir), c’était insultant.»

La citoyenne aurait aimé une consultation publique sur le sujet.