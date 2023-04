Pas de révolution dans les finances personnelles malgré l’inflation

Les marchés financiers se portent relativement bien malgré la forte inflation, les hauts taux directeurs et les turbulences dans le milieu bancaire. Par ailleurs, si les taux des hypothèques sont très élevés, ce type de prêt peut encore être intéressant à taux variable.

«Les marchés se sont très bien comportés pendant le premier trimestre 2023», observe Yan Rail.

Ce conseiller à Rail Services financiers, une entreprise située à Caraquet, évoque deux raisons possibles à cette situation.

D’une part, il indique que l’inflation a ralenti. Mesurée par l’indice des prix à la consommation global, elle est passée de 5,9% en janvier à 4,3% en mars, alors qu’elle était de 8,1% en juin.

D’autre part, il note que la Banque du Canada a laissé son taux directeur à 4,5% pendant le premier trimestre 2023, alors qu’elle l’a augmenté de 4,25 points entre janvier 2022 et janvier 2023.

«À court terme, les marchés devraient rester relativement stables à moins que d’autres facteurs viennent les influencer, comme un taux de chômage en augmentation drastique, une guerre mondiale, etc.», avance M. Rail.

Il remarque que la Banque du Canada devrait maintenir son taux directeur au même niveau pendant un certain temps à cause de l’inflation forte et persistante. L’institution vise un taux d’augmentation des prix compris entre 1% et 3%.

«Pour un portefeuille de particulier-investisseur en bas de 100 000$, je conseille de choisir une bonne diversification. Ce portefeuille devrait inclure des obligations, des actions, des fonds de dividendes ainsi que des fonds alternatifs», conclut M. Rail.

Le portefeuille équilibré composé de 60% d’actions et de 40% d’obligations devrait également donner un rendement positif stable dans le temps. Et ce, même s’il a eu de mauvais résultats en 2022, selon vice-président à l’allocation d’actifs à iA Groupe Financier, Sébastien Mc Mahon, cité par le journal Les Affaires en janvier.

«Il y a de bonnes possibilités d’investissement dans les obligations parce qu’elles ont subi une correction en 2022, donc leur prix est très bas», croit aussi M. Rail.

Les hausses rapides et importantes des taux d’intérêt en 2022 ont fait baisser la valeur des obligations sur les marchés financiers, ce qui n’était pas arrivé depuis très longtemps.

Hypothèques

De façon générale, le fort taux directeur de la Banque du Canada provoque un ralentissement de l’économie du pays en diminuant la consommation et l’investissement, à cause des coûts élevés de l’emprunt.

«Les taux d’hypothèque sont les plus élevés qu’on ait vus depuis plusieurs années», fait remarquer M. Rail.

Le coût de l’intérêt hypothécaire a progressé de 26,4% en mars, par exemple. Il s’agit de la plus forte hausse annuelle jamais enregistrée, selon Statistique Canada. En même temps, le nombre total de dossiers d’insolvabilité augmente, même s’il reste normal.

Les emprunteurs peuvent toutefois envisager de prendre un prêt hypothécaire à taux variable. Peut-être surtout maintenant, tandis que les taux d’intérêt sont très élevés.

«En règle générale, fixer un taux à long terme lorsqu’il est au plus haut niveau n’est pas recommandé, indique M. Rail, qui insiste sur l’importance d’analyser chaque cas en particulier. Si on s’attend à ce que la Banque du Canada diminue son taux directeur, une hypothèque à taux variable ou à taux fixe avec un terme rapproché (1 an) serait une bonne solution.»

Le conseiller financier souligne qu’il existe des hypothèques à taux variable avec des paiements fixes. Dans ce cas, si les taux augmentent, la part du remboursement régulier servant à rembourser le capital (le prix d’une maison par exemple) diminue, au contraire de celle servant à rembourser les intérêts. Ainsi, les paiements mensuels restent les mêmes, mais la durée du prêt s’allonge.