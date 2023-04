Un projet de logements abordables fait des mécontents à Dieppe

La ville de Dieppe semble traverser des moments troubles chaque fois qu’elle veut aller de l’avant avec un nouveau projet domiciliaire.

Chaque dossier entraîne immanquablement son lot de critiques et de citoyens contrariés.

L’an dernier, c’est la coupe de vieux arbres sur la rue Centrale qui avait soulevé l’ire des résidents.

En mars, une centaine de citoyens en colère ont fait reculer un promoteur immobilier, qui voulait construire deux imposants édifices à logements dans le secteur Saint-Anselme.

Cette fois, c’est la construction de deux structures d’une dizaine de logements chacun qui provoque une certaine controverse.

Cody Plourde est un résident qui demeure tout juste derrière le projet qui aura pignon sur rue sur le chemin Melanson.

Quand il a acquis sa propriété il y a une dizaine d’années, il ne s’attendait certainement pas à avoir deux édifices avec des logements à prix modique comme voisin.

Celui qui demeure sur la rue Centrale souhaite ardemment conserver la zone tampon de quelques mètres d’arbres entre sa résidence et les deux immeubles en question.

«Ce serait surtout bien si le deuxième édifice ne serait pas construit, mais c’est encore plus important que le boisé demeure et qu’on passe un règlement qui le protège», explique-t-il.

«Ils ont déjà confirmé la construction d’un édifice et il n’y a pas grand chose qu’on peut faire pour changer ça. Mais le boisé demeure ma priorité. On entend parler les gens des arbres qui se font couper un peu partout dans la ville et c’est la principale préoccupation des citoyens.»

Sur ce point, le directeur du Service de planification et développement se fait rassurant.

«Afin de s’assurer que le boisé soit respecté et protégé contre la coupe d’arbres, il y aura des conditions spécifiques qui seront considérées par le conseil», mentionne Alexandre Girard.

Le boisé est présentement large de 35 mètres et d’une profondeur de 50 mètres entre les résidences privées et le projet proposé.

Au moins cinq résidents inquiets ont fait parvenir une lettre au conseil pour signifier leur opposition au projet de ces deux édifices qui devrait abriter des logements pour des familles avec des revenus modestes.

Plusieurs se demandent pourquoi la municipalité a décidé d’aller de l’avant avec un second bâtiment sur le même terrain.

«Les plans étaient déjà faits pour le premier bâtiment et on voyait que le site était propice pour en accommoder un deuxième», explique Alexandre Girard.

Il assure que toutes les objections des citoyens sont notées.

«C’est certain que les commentaires des gens vont être pris en considération. On fait toujours une analyse des commentaires reçus avant la prise de décision par le conseil.»

Il affirme que ce genre de bâtiment d’un seul étage va bien s’intégrer dans ce secteur résidentiel.

«On ne parle pas d’un gabarit de bâtiment qui est trop imposant. On croit que l’intégration de cet édifice se fera sans problème.»